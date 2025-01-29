'Проблем не возникнет, но и необходимости нет': Черногор оценил вероятность размещения 'Орешника' в Беларуси

Возможное размещение в Беларуси российской баллистической ракеты средней дальности "Орешник", чем недавно угрожал диктатор Александр Лукашенко, не будет представлять для Украины дополнительной угрозы. Напротив, это будет опасностью для самой Беларуси, поскольку Украина сможет уничтожить эти ракеты на территории соседней страны.

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Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал кандидат исторических наук, директор программы российских и белорусских студий аналитического центра "Украинская призма" Ярослав Черногор. Для Украины эти ракеты будут более доступны, если будут размещаться именно на территории РБ.

В то же время он считает, что у российского диктатора Путина нет необходимости размещать "Орешник" в Беларуси. Скорее иметь такое вооружение на своей территории – большое желание самого Лукашенко.

"Какой-то новой угрозы они нам не несут, потому что их дальность достаточно значительна. Как в прошлый раз, когда его запустили с полигона "Капустин Яр", так и здесь, это время не критично для подлета самих ракет. Но если они все же будут в Беларуси размещены и будут угрожать Украине, так они будут более достижимы. Перехватить, мы их не перехватим, а вот уничтожить их в пунктах базирования нам будет гораздо легче. Это скорее для них большая угроза, чем для нас", – считает Черногор.

Эксперт отметил, что Лукашенко, вероятно, хочет иметь возможность угрожать "Орешником" Европе, как это делает Путин.

"Эти ракеты могут достать по всей Европе и находясь на территории РФ. Поэтому их передвижение на территорию Беларуси не является критически важным. По Европе они и так достают, а в США что с территории РФ, что с территории РБ все равно не достанут. Если уж говорить о географии, то чуть западнее находится российский анклав, так называемая Калининградская область, и россияне могли бы там разместить эти ракеты. Это было бы более угрожающе для стран Западной Европы. Но я думаю, что это больше политический фактор", – сказал Черногор.

Путин и Лукашенко, вероятно, рассматривают размещение "Орешника" в Беларуси для того, чтобы продолжать политику угроз западным странам.

"Для Путина это просто расширение, повышение ставок по угрозам Западной Европе. Для Лукашенко это возможность показать свою важность и, возможно, чтобы с ним считались", – добавил он.

Что касается того, есть ли в РБ соответствующая инфраструктура для размещения "Орешника", то, как отметил эксперт, трудно сказать, поскольку характеристики самих ракет точно неизвестны.

"Считается, что "Орешник" – это модификация комплексов "Рубеж", они мобильные ракетные комплексы. Мобильные – означает, что они на шасси автомобилей. Не нужно строить шахты, как у того же "Сармата". Они могут перемещаться в разные точки. Но вместе с тем должны иметь пункты постоянной дислокации. Поскольку в Беларуси находятся уже ракеты "Искандер" и в целом еще с советских времен Беларусь была инфраструктурно подготовлена для размещения различных ракет, на территории и Украины и РБ, было много и стационарных, и мобильных подразделений ракетных войск стратегического значения. Поэтому я думаю, что это не большая проблема для Беларуси, разместить у себя эти ракетные комплексы", – отметил Черногор.

Как сообщал OBOZ.UA, на пресс-конференции в день "выборов президента" в Беларуси Лукашенко заявил, что российский ракетный комплекс "Орешник" появится в РБ "со дня на день". В то же время они с Путиным "пока не определяли сроки", поскольку "это не горит" и россиянам самим нужны "Орешники", да и вообще "это не так просто".

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