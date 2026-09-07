Продержались всего полтора суток: Россия вновь начала обстреливать Киев и готовит к боевому вылету стратегическую авиацию

Вечером 7 сентября Россия вновь начала массированную атаку на Киев с применением реактивных беспилотников. В то же время противник активизировал стратегическую авиацию и, по предварительным данным, готовится к новому массированному удару по территории Украины.

Видео дня

Об атаке на столицу в 17:59 в Telegram сообщили Воздушные силы ВС Украины. О передислокации российских самолетов и их подготовке к возможной атаке написал Telegram-канал Strategic Overhead.

"Внимание! Продолжается массированная атака реактивных БПЛА на Киев! Находитесь в укрытиях до отбоя", — говорится в сообщении Воздушных сил.

В 18:12 Воздушные силы сообщили о новой группе реактивных БПЛА, которая пролетела мимо Киевского водохранилища курсом на Киев.

Главные истории дня

Россия готовит новый массированный удар

По данным Strategic Overhead, в течение дня наблюдалась передислокация самолетов стратегической авиации между аэродромами, расположенными в западной и восточной частях России. Кроме того, фиксировалась повышенная активность рейсов военно-транспортной авиации и тренировочные вылеты самолетов стратегической и дальней авиации.

По информации канала, российская сторона завершила подготовку к очередному массированному ракетному удару по территории Украины с применением стратегической авиации. Вероятно, он может произойти в ночь на 8 сентября или в ночь на 9 сентября.

В то же время о непосредственной угрозе боевого вылета стратегической авиации пока речь не идет. В случае ее возникновения об этом обещают сообщить дополнительно.

Напомним, 5 сентября пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин поручил в течение трёх суток, с 5 по 8 сентября, не наносить удары по Киеву. По его словам, это было связано с подготовкой к приезду американской делегации во главе со спецпредставителями президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

При этом заявленная пауза не распространялась на Киевскую область и другие города Украины. Песков называл это "режимом прекращения огня", однако полноценного прекращения боевых действий Россия не объявляла.

Как писал OBOZ.UA, 5 сентября Владимир Зеленский заявил, что Украина готова до 8 сентября воздерживаться от ударов по Москве. В то же время президент ожидал, что Россия на этот период также прекратит удары по Киеву.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!