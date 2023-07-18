Продолжаются тяжелые бои в Донецкой и Харьковской областях: ВСУ отбили 18 атак врага – Генштаб

В Украине длятся пятьсот десятые сутки полномасштабной российской войны. В течение суток, оккупационные войска РФ нанесли ракетно-авиационный удар по территории нашей страны. Для этого враг применил 6 крылатых ракет "Калибр" и 35 иранских ударных БПЛА "Шахед-136". Тем временем тяжелые бои продолжаются в Донецкой и Харьковской областях. Бойцы ВСУ отразили 18 атак врага.

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Об этом говорится в оперативной сводке Генштаба по состоянию на 18:00 18 июля. Силами и средствами Воздушных Сил уничтожены все крылатые ракеты и 31 ударный БПЛА противника. Кроме того, враг нанес 70 авиационных ударов и совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушения подверглись промышленным объектам, жилым домам и другой гражданской инфраструктуре. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой. Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 18 боевых столкновений", – говорится в сообщении.

– На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Наступательных действий враг не ведет, а определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

– На Северском и Слобожанском направлениях войска РФ сохраняют военное присутствие. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности, пострадали Середина-Буда, Искрисковщина, Степное Сумской области и Глубокое, Волчанские Хутора, Волоховка Харьковской области.

– На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Армия РФ нанесла авиационный удар в районе Кисловки, а артиллерийские и минометные обстрелы оккупантов подверглись Новомлынску, Двугодичному, Западному, Петропавловке, Голубовке и Купянску Харьковской области.

– На Лиманском направлении войска РФ нанесли авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спорного и Северска на Донетчине. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Берестовое, Раздолевка Донецкой области.

– На Бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии врага наши защитники успешно отразили атаки противника в районе Богдановки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары возле Курдюмовки, Озаряновки, Дружбы, Белой Горы и Александро-Шультино Донецкой области. От артиллерийских обстрелов войск РФ пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клищиевка, Часов Яр, Марково Донецкой области.

– На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки. В то же время, враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Авдеевка, Водяное, Первомайское, Орловка и Бердичи Донецкой области.

– На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области. Вместе с тем враг совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка, Георгиевка и Максимилиановка.

– На Шахтерском направлении в районах Ровно Донецкой области и Новодаровки Запорожской области, оккупационная армия нанесла авиационных ударов в районах Великой Новоселки, Макаровки и Ровно Донецкой области. Враг осуществил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Угледар, Сторожево и Благодатное Донецкой области.

– На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск и нанес авиационный удар в районах Малой Токмачки, Новоданиловки, Орехова и Пятихаток Запорожской области. Враг совершил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в том числе Вольное Поле, Времовка Донецкой области; Железнодорожное, Лобковое, Каменское Запорожской области; Синельниково и Никополь Днепропетровской области; Бургунка, Садовое, Берегово, Разлив Херсонской области и город Херсон, а также Очаков Николаевской области.

По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях и закрепляются на достигнутых рубежах. Бойцы ВСУ наносят огненное поражение по артиллерии, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

"Враг продолжает переоборудовать объекты гражданской инфраструктуры под собственные нужды. В частности, в городе Лисичанск Луганской области, противник оборудовал территорию бывшей городской поликлиники для размещения личного состава и командования подразделения "Ахмат". В населенных пунктах Ялта, Юрьевка и Урзуф Донецкой области территории баз отдыха "Красная Гвоздика", "Космос" и "Прибой" полностью переоборудованы под военные базы с фортификационными сооружениями (блиндажами) для размещения личного состава российских оккупационных войск", – сообщили в Генштабе.

Однако бойцы ВСУ также наносят удары по враждебным позициям. Авиация сил обороны в сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

"Также, нашими защитниками были уничтожены 2 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления противника, 8 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 склады боеприпасов и 3 станции РЕБ Врага. !Слава Украине!" – сообщили в Геншабе.

Как сообщал OBOZREVATEL, армия страны-агрессора России с начала полномасштабного вторжения потеряла на украинской земле 239 010 профессиональных военных и наемников. Около 710 оккупантов из этого количества воины Сил обороны ликвидировали на фронте в течение 17 июля.

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