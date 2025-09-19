Продвижение вглубь обороны врага составляет до 7 км: Сирский сообщил детали контрнаступления ВСУ на Донбассе

На Добропольском направлении в Донецкой области Сил обороны Украины продолжают проводить контрнаступательную операцию. Продвижение наших войск в глубину обороны противника составляет от трех до семи километров.

Об этом в пятницу, 19 сентября, сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Сейчас украинские военные восстановили контроль в семи населенных пунктах, зачистили от ДРГ противника – девять.

"Всего за время операции освобождено 160 км² и еще 171 км² – зачищено от ДРГ", – написал главком.

Как менялась ситуация на Добропольском направлении:

Враг понес потери

За это время потери войск РФ в личном составе за это время составили 2456 человек, из них безвозвратные – 1322. Кроме того, был существенно пополнен обменный фонд для возвращения украинских защитников и защитниц из российского плена.

Также оккупанты потеряли 817 единиц вооружения и военной техники. Из них: танков – 12, боевых бронированных машин – 37, артиллерийских систем – 162, РСЗО – пять, автотехники – 382, мотоциклов – 58, специальной техники – одна единица, БПЛА – 160.

"Борьба продолжается! Слава Украине!" – подчеркнул Сырский.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на 14 сентября украинские силы продолжали продвигаться на так называемом Добропольском выступе. Оккупанты, задействованные в "российском прорыве", оказались под угрозой окружения, перед ними встал простой выбор: плен или смерть.

