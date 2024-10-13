Проголосуют ли за экономическое бронирование: Вениславский оценил ситуацию в Раде

В Верховной Раде пока нет достаточного количества голосов для поддержки экономического бронирования. Народный депутат и член оборонного комитета Федор Вениславский отметил, что эта идея еще не отклонена, но вызывает множество споров.

Видео дня

Об этом он рассказал в интервью Radio NV. Экономическое бронирование позволяет предприятиям, особенно имеющим статус критически важных для страны, бронировать своих работников от мобилизации.

По словам Вениславского, изначально эта система была разработана для защиты работников, необходимых для обеспечения функционирования ключевых отраслей экономики и безопасности. Однако сейчас наблюдается злоупотребление этим механизмом со стороны некоторых руководителей предприятий, которые пытаются забронировать больше людей, чем предусмотрено квотами.

"Вторая составляющая этой проблемы – это то, что действительно злоупотребление в процессе реализации тех возможностей, которые мы, стремясь упростить и стремясь устранить эту бюрократическую составляющую, дали для предприятий, организаций. Но в условиях войны всегда есть те, кто пытаются на этом каким-то образом либо заработать, либо просто воспользоваться возможностями", – сказал он.

При этом идея введения экономического бронирования, по словам Вениславского, все еще обсуждается в стенах парламента. Однако на сегодняшний день не существует четкой поддержки этого законопроекта. Вопрос остается спорным из-за социальных и этических аспектов: закон может создать разделение между имеющими финансовые возможности и теми, кто таких возможностей не имеет. Он также выразил надежду, что со временем будет найден компромисс, учитывающий потребности как экономики, так и мобилизационных требований страны.

Кроме того, в Верховной Раде уже неоднократно обсуждали идею легализованного "откупа" от мобилизации, когда люди, желающие остаться на работе, могли бы официально "выкупить" свое освобождение от военной службы из-за выплат в государственный бюджет. Это, по словам Вениславского, могло бы стать альтернативой уже существующим теневым схемам и в то же время помогло бы наполнять бюджет в трудное для страны время.

"Этот вопрос очень дискутивный. Оно непосредственно коррелируется с миллионами, которые зарабатывают на теневых схемах. И одно из предложений перевести это в легальное русло — чтобы люди, желающие откупиться, имели возможность получить [высокооплачиваемую] работу с соответствующими отчислениями в бюджет. И это альтернатива [избавления] от этих теневых схем. На сегодняшний день я не вижу, что в парламенте есть достаточное количество голосов для поддержки такого экономического бронирования. Потому что это еще один водораздел между теми, кто имеет хорошую работу, у которых есть деньги, и теми, кто таких денег не имеет", – сказал он.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в госбюджет на 2025 год не были заложены поступления от экономического бронирования, хотя по расчетам Минэкономики этот механизм мог бы принести до 100 млрд грн дополнительных средств. Правительство вернется к этому вопросу только после уверенности, что у армии достаточно ресурсов для продолжения борьбы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!