Проигнорировал боевую повестку, 'прикрывшись' родственниками: в Киеве мужчина получил максимальное наказание за уклонение от мобилизации

Военнообязанного родом из Донецка приговорили к пяти годам заключения за уклонение от призыва на военную службу во время всеобщей мобилизации. Пока это максимальное наказание, которое было назначено уклонистам в Украине с начала полномасштабной войны.

Соответствующее решение принял Оболонский районный суд Киева, сообщают в СМИ со ссылкой на данные судебного реестра. Известно, что обвиняемый уже находится под стражей.

Согласно материалам дела, события развернулись в начале июня 2023 года. После прохождения военно-врачебной комиссии указанный гражданин был признан пригодным к военной службе. В середине сентября он получил от ТЦК "боевую" повестку на отправку в воинскую часть, однако проигнорировал ее.

В ходе рассмотрении дела мужчина признал свою вину в нарушении законодательства относительно мобилизации. Свое неприбытие в пункт отправления для прохождения службы он объяснил тем, что якобы должен был ехать к родителям – пожилым людям, нуждающимся в постороннем уходе. Также говорил, мол, осознает свой гражданский долг, но "служить не может и не будет".

На суде выступил представитель Территориального центра комплектования и соцподдержки, подчеркнув: этот мужчина пригоден к службе, но при этом заявлял, что не пойдет воевать, потому что его близкие родственники живут на Донетчине. По мнению военнообязанного, именно это "мешало бы ему находиться в рядах ВСУ".

Судьи пришли к выводу, что факт проживания отца и бабушки обвиняемого в Донецкой области, а его жены – на временно оккупированной территории, не является уважительной причиной, которая оправдала бы его от уклонения от мобилизации.

Также суд не принял во внимание раскаяние мужчины, потому что до этих событий тот постоянно находился в столице и без уважительных причин не явился на вызов в ТЦК. Кроме того, были отвергнуты призывы прокурора назначить обвиняемому условный срок наказания, не связанный с лишением свободы.

Однако Оборонский суд признал уроженца Донецка виновным по статье 336 УК (Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период) и присудил ему максимальное наказание в виде лишения свободы – пять лет. Мужчину взяли под стражу сразу после вынесения приговора. Он будет находиться в Киевском следственном изоляторе до вступления приговора в законную силу.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 июня Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему народному депутатку 42-летней Ирине Сысоенко и двум ее сообщникам, подозреваемым в оформлении инвалидности за взятки для уклонистов. Женщине определили залог в размере 904 тыс. грн, который она заплатила и вышла из-под стражи.

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