Производитель танков Leopard и САУ Caesar создаст предприятие в Украине: что известно

Французско-германский концерн KNDS, производящий САУ Caesar, создаст дочернее предприятие в Украине. Компания объявила о своем решении в пятницу, 7 июня, в присутствии президента Владимира Зеленского и оформила соответствующие документы.

Об этом сообщило BMFTV. Представители французской KNDS и украинской ENMEK подписали две декларации о намерениях.

В одном из этих документов говорится о создании центра технического обслуживания САУ Caesar, а во втором – о 3D-печати запасных частей.

В ходе встречи также был официально оформлен контракт о передаче Украине лицензионного производства снарядов калибра 155 мм.

Компания KNDS производит артиллерийские системы, боевые танки, а также самоходные артиллерийские установки Caesar, которые использует украинская армия для уничтожения российских оккупантов.

В конце марта министры обороны Франции и Германии, Себастьян Лекорню и Борис Писториус объявили, что дочерняя компания будет производить военную технику и боеприпасы на территории Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, немецкий концерн Rheinmetall планирует построить в Украине четыре завода по изготовлению оружия. Кроме того, на предприятиях будут производить снаряды, военную технику, прах и средства ПВО.