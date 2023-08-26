Пропагандист Милонов выдал, что Пригожина нужно похоронить в Бахмуте

Российский пропагандист, а по совместительству депутат российской Госдумы Виталий Милонов размечтался о похоронах разбившегося на своем самолете главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина на украинской земле. По его мнению, международного преступника, устраненного, судя по всем, по прямому приказу из Кремля, следует похоронить там, где "он готов был умереть": в украинском городе Бахмут Донецкой области.

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Еще одним вариантом места захоронения Пригожина, по мнению Милонова, может быть Санкт-Петербург, с руководством которого главарь ЧВК при жизни очень сильно конфликтовал. Свои фантазии о похоронах военного преступника депутат Госдумы высказал в интервью одному из российских изданий.

Россиянин Милонов решил, что военный преступник Евгений Пригожин должен быть похоронен в украинском Бахмуте, ранее до основания разрушенном наемниками ЧВК "Вагнер".

"Думаю, что самое место было бы его похоронить, может быть, в Бахмуте. Это последняя славная точка бойцов ЧВК "Вагнер", освобождение Бахмута. Евгений Викторович приложил огромные усилия. Это была последняя победа. Поэтому я думаю, что в Бахмуте, возможно. Я бы, наверно, похоронил бы его там, где он был готов умереть сам, а он был готов умереть в Бахмуте", – выдал Милонов.

Среди вариантов для места захоронения он также назвал Горячий Ключ в Краснодарском крае: там "вагнеровцы" устроили несанкционированное кладбище для ликвидированных в Украине наемников и угрожали местным властям, пытавшимся воспрепятствовать расширению погоста.

Если же "осчастливить" власти Горячего Ключа также по каким-либо причинам не удастся, "счастье" в виде похорон международного преступника Пригожина, по мнению Милонова, должно привалить властям Санкт-Петербурга, о которых Пригожин при жизни сделал немало нелицеприятных заявлений и даже обращался в Следком РФ с требованием проверить местного губернатора по статье о госизмене.

"Несмотря на существовавшие серьезные противоречия Евгения Викторовича с местными властями, я уверен, что местные власти с покойниками не воюют. И уверен, что губернатор будет действовать строго в том ключе, который даже президент обозначил: высказал соболезнования, признал, что сложный человек, сделал немало для нашей страны. Поэтому не думаю, что кто-то будет в Петербурге всерьез какие-то дополнительные политические моменты включать в похороны. Уверен, что никто не будет оказывать сопротивление", – фонтанировал идеями Милонов.

При этом, как пишет разместившее комментарий Милонова российское пропагандистское издание, Пригожин еще до незавершенной попытки госпереворота получил от Кремля звание героя России. А действующее законодательство РФ предусматривает захоронение героев России на первом национальном мемориальном пантеоне.

"Пригожин должен быть торжественно погребен в сопровождении роты почетного караула, и на его похоронах должны присутствовать представители минобороны", – отметили пропагандисты.

Так что, в случае, если в виде исключения в России в этот раз таки решат исполнить собственное законодательство, Пригожин пусть и после смерти может наконец встретиться с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и главой генштаба РФ Валерием Герасимовым, "встречи" с которыми он так искал при жизни.

Напомним, вечером 23 августа в Бологовском районе Тверской области, в 15 километрах от авиабазы "Хотилово", упал частный бизнес-джет, связанный с ЧВК "Вагнер". В нем, как отметили в Росавиации, должны были лететь владелец "Вагнера" Пригожин и представители высшего руководства этой частной военной компании.

Все семь пассажиров борта, а также три члена экипажа погибли.

В течение некоторого времени уверенности в том, что Пригожин действительно находился в самолете, не было, однако впоследствии стали появляться сообщения о его гибели. Позже в разведке США подтвердили, что Пригожин погиб.

Топовые российские пропагандисты, оправившись от первого шока, начали педалировать версию "украинского следа" и якобы заложенной на борту взрывчатки. Они усиленно убеждают россиян, что Путину, которого заподозрили в показательной расправе с Пригожиным, его гибель была "совсем не выгодна".

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В Институте изучения войны уверены, что российский диктатор Владимир Путин почти наверняка приказал сбить самолет, принадлежащий группе "Вагнер". Аналитики считают, что так российский диктатор отомстил за унижение из-за вооруженного мятежа "вагнеровцев" 23-24 июня. Именно поэтому ликвидация Пригожина и командиров "Вагнера" была максимально демонстративной.

Тем временем в британской и украинской разведках предположили, что убить Пригожина мог генерал ГРУ РФ, причастный к отравлению Скрипалей.

А вот самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, еще два месяца назад кичавшийся своей якобы ролью в завершении мятежа Пригожина, после смерти последнего вдруг "забыл", что давал основателю "Вагнера" гарантии безопасности.

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