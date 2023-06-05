Прошел плен и вернулся на фронт: от руки снайпера погиб герой Майдана и АТО Виталий Коровяковский. Фото

Украина потеряла на войне со страной-агрессором Россией еще одного своего героического Защитника. От пули вражеского снайпера погиб воин Виталий Коровяковский с позывным "Лаки", который встал на защиту нашего государства еще в 2014 году.

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Об этом сообщила пресс-служба волонтерско-спасательной организации MotoHelp в Facebook. Прощание с воином состоялось в понедельник, 5 июня, в крематории Байкового кладбища в Киеве.

У Виталия осталось трое детей и супруга. Как рассказали в организации, во время Революции Достоинства Коровяковский помогал в Красном Кресте в составе медиков-волонтеров, а потом пошел добровольцем на войну на Донбассе.

Военный был в плену у российских оккупантов, после возвращения восстановил полноценную жизнь. В начале полномасштабного вторжения России в Украину Виталий добровольно пошел на фронт защищать родную страну от оккупационной армии РФ.

На сайте футбольного клуба "Динамо" отметили, что Виталий Коровяковский с 2007 по 2016 год работал в отделе клубного телевидения и медиаслужбы.

"Виталий всегда был невероятно искренним, отзывчивым, открытым и справедливым человеком, мужчиной, который в любой ситуации был готов помочь, который за своих готов был отдать последнее… Виталий погиб Героем. Все динамовцы выражают искренние соболезнования семье и близким Виталия. Вечная память", – говорится в сообщении.

Воин получил от государства много наград – за спасение людей во время Революции Достоинства, за активную гражданскую позицию и помощь АТО, отличие отрядов быстрого реагирования Красного Креста Украины, Орден "За Мужество" III степени.

"Виталик. Человек, которому я доверяла свои секреты. Он умел слушать, молчать. 24/7. Если нужно приехать на телеканал даже ночью – 10 минут и он под моим домом. Надежный, порядочный, настоящий. Он был моим помощником, водителем, товарищем, поддержкой. Коллектив телеканала UBC его уважал. Больно", – написала экс-гендиректор канала UBC Светлана Коляда.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский защитник с Одесщины, старший солдат Данило Николаев погиб на фронте, защищая страну от оккупантов. Герою навсегда останется 21 год.