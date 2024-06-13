'Прошу сделать все возможное': Зеленский на саммите G7 призвал защитить воздушное пространство Украины

Президент Украины Владимир Зеленский призвал защитить воздушное пространство Украины. Он попросил партнеров сделать для этого все возможное.

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Об этом сообщили в Офисе президента. Такое заявление украинский лидер сделал во время проходящего в Италии саммита G7.

Зеленский подчеркнул во время своей речи, что это действительно особый формат и глобальная встреча, объединяющая разные части света.

OBOZ.ua публикует полный текст выступления президента Украины на саммите G7.

Дорогая Джорджа, дорогие коллеги!

Рад вас всех видеть.

Прежде всего, Джорджо, я хочу поблагодарить тебя за умение объединять. Это действительно особый формат G7, глобальная встреча, объединяющая разные части света, и это правильно. Только общие действия мирового большинства могут преодолевать проблемы.

Я сосредоточусь сегодня на нескольких пунктах.

Первый – безопасность.

Я благодарен вам за общую декларацию безопасности "Группы семи", которая была заключена в прошлом году 12 июля. Сегодня мы в рамках этой декларации подписываем еще два соглашения о безопасности – с Соединенными Штатами и Японией. Сильные сделки. Этим мы делаем безупречную архитектуру отношений между Украиной и "Группой семи" - будет семь соглашений со всеми вами. Спасибо. Наши люди видят, что ведущие демократии мира действительно привержены поддержке украинской независимости и прав каждой нации.

Второе – должны сделать совершенным и взаимодействие в конкретной помощи нашим воинам уже сейчас. С каждым из вас мы обсуждаем несколько вещей, которые максимально нужны: ПВО, и прежде всего "петриоты", сбивающие все российские ракеты, а также наша дальнобойность и возможность уничтожать российских террористов там, где они есть, включая территорию самой России. Недавнее разрешение на применение западного оружия вне нашей территории для защиты Харькова и других городов укрепило нас от российских ударов. Но мы еще в поиске дополнительных "петриотов" и нуждаемся в дальнейшем в таких же сильных шагах, как были сделаны для нашей дальнобойности. Я также прошу вас сделать все возможное, чтобы ускорить наш переход на F-16, что означает ускорение подготовки пилотов и увеличение количества учебных центров для пилотов. И у меня есть одно сообщение от наших военных – они благодарны за все оказанные вы пакеты военной поддержки и просят вас доставить их в Украину, нашим воинам как можно быстрее.

Третье – восстановление.

На этой неделе в Германии прошла Конференция по восстановлению Украины, там были и представители ваших стран. И я говорил, другие говорили – нам нужен четкий план обновления Украины. Сходен с тем, каким был план Маршалла для Европы после войны. Конечно, отвечающий потребностям нашего времени и Украины. Друзья, давайте вместе составим такой план восстановления и подтвердим его тоже общей декларацией G7+ – декларацией восстановления. Это будет также и декларацией мира, потому что благодаря восстановлению люди увидят, что мир действительно будет, что мы в него верим и заботимся о наступлении мира так же, как и об обороне. Детали могут обработать наши команды так же, как они обработали декларации безопасности. Это может быть идеальным решением с точки зрения своевременности и символизма – подготовить декларацию восстановления как раз к саммиту НАТО в Вашингтоне и принять ее во время саммита.

Четвертое – российские активы.

Мы все с вами понимаем, что будет справедливо, когда именно Россия будет платить за ущерб, нанесенный российской войной. Я прошу вас поддержать план использования российских активов, который быстро предоставит Украине 50 миллиардов долларов. Все вы информированы о деталях. Это абсолютно рабочий план. И это деньги, которые должны работать и для поддержки обороны, и для восстановления. Также мы должны создать рабочий механизм конфискации замороженных активов России на 300 миллиардов – должны приучать государства, которые поддерживают террор, что они за это и будут платить.

И пятое – Саммит мира.

Уже послезавтра мы можем сделать реальный шаг в направлении справедливого мира для нашей страны и всей Европы – состоится инаугурационный Саммит мира, и я благодарю всех вас за поддержку Саммита и нашей Формулы мира. Все вы знаете, что на первом Саммите мы сосредоточимся на трех пунктах Формулы: ядерная безопасность, продовольственная безопасность, освобождение пленных и депортированных. Возможно, Саммит станет шагом и в отношении более широкой энергетической безопасности – мы должны сделать невозможным российские удары по нашей территории, и есть идеи, как это обеспечить. Надеюсь на вашу поддержку имплементации наработанных шагов. И я также надеюсь, что единство между партнерами сохранится и 25 июня, когда мы ожидаем принятия переговорной рамки с ЕС.

Благодарю за внимание! Еще раз благодарю за поддержку и за то, что "Группа семи" неизменно эффективно помогает Украине и посвящает свои встречи тематике нашей защиты в этой войне.

Спасибо.

Напомним, что сегодня, 13 июня, страны G7 ("Большая семерка": Франция, США, Великобритания, Германия, Япония, Италия, Канада) договорились о выделении 50 миллиардов долларов от доходов из замороженных российских активов для поддержки обороны, экономики и восстановления Украины. Деньги будут доступны ближе к 2025 году, а окончательные детали соглашения будут согласованы после проходящего 13-15 июня саммита G7.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, страны "Большой семерки" прониклись проблемой коррупции в Украине, которая уже несет три серьезных риска для нашей страны. Вопрос украинской коррупции стал одной из ключевых тем, обсуждавшихся на двухдневной встрече министров юстиции G7 9-10 мая.

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