Просил мобилизовать в ВСУ: в Тернополе пьяный мужчина 'штурмовал' ТЦК

В Тернополе нетрезвый мужчина, имеющий отсрочку от службы, пытался "штурмовать" территориальный центр комплектования (ТЦК) и потребовал, чтобы его мобилизовали. Он разбил стекло входной двери в помещение, пытаясь войти в здание.

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Об этом сообщает Тернопольский ТЦК и СП в воскресенье, 8 сентября. Мужчина получил порезы от обломков стекла, на место происшествия вызвали полицию и медиков.

"7 сентября, около 20:00, гражданин, пользующийся отсрочкой от мобилизации, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил пойти на службу в Вооруженные Силы Украины своим личным агрессивным способом, вопреки установленному законом порядку", – говорится в сообщении.

По словам военных, мужчина, находясь с другими гражданами на территории режимного объекта, спровоцировал конфликт и пытался проникнуть внутрь. Он разбил стекло входной двери и получил порезы от обломков.

Военнослужащие территориального центра предоставили мужчине первую медицинскую помощь, а на место вызвали полицию и медиков. Полиция по данному факту проводит проверки, после чего будет дана правовая оценка и приняты соответствующие меры в отношении нарушителя.

Как сообщал OBOZ.UA, в Закарпатском областном ТЦК и СП после обвинений в задержании и избиении мужчины, который 4 сентября скончался в больнице, раскрыли причину трагедии. Вывод судебно-медицинской экспертизы говорит о том, что смерть наступила в результате природного заболевания – ишемического инфаркта левого полушария головного мозга.

Ранее в сети распространилось видео из Харькова, на котором работник ТЦК и СП избил мужчину. Инцидент произошел в пятницу, 6 сентября, во время работы группы оповещения. Конфликт между военными и гражданскими возник из-за того, что граждане отказались выполнять законные требования по предоставлению документов для проверки, а один из них начал неприлично оскорблять военнослужащего.

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