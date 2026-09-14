The Financial Times рассказывает, как новые российские беспилотники изменяют характер воздушной войны.

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За її даними, реактивні Герань-4 і Герань-5 дедалі частіше застосовуються під час атак РФ.

FT зазначає, що один із подібних дронів влучив у будівлю СБУ в Києві – це був перший прямий удар безпілотника по урядовій будівлі в столиці.

Інший, як стверджує газета, ледь не влучив у літак Зеленського під час підготовки до вильоту з Молдови.

Новий реактивний дрон Герань-5, який РФ почала застосовувати цьогоріч у січні, вже може розвивати швидкість до 600 км/год, нести бойову частину масою близько 90 кг і долати до 1000 км.

Найсучасніші модифікації російських дронів отримали, зокрема, тепловізійні камери, системи наведення з елементами штучного інтелекту, антени для протидії РЕБ і китайські модеми.

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Такі дрони можуть летіти на висоті 2-5 км, знаходити ціль за допомогою камери і автоматично заходити на удар.

Однією з головних причин швидкої модернізації є централізоване масове виробництво.

Кожну нову модифікацію одразу впроваджують у виробництво й відправляють на фронт, й якщо певна зміна не працює, її оперативно коригують – не зупиняючи випуск.

FT вказує, що ППО знищує лише десь 60% реактивних ударних дронів, хоча щодо старіших моделей показник перехоплень становить до 90-95%.

Фактично дрони поступово отримують характеристики крилатих ракет, бо якоїсь принципової межі між цими нещодавно зовсім різними типами озброєнь тепер немає.

При цьому попри ускладнення конструкції, нові дрони все одно залишаються дешевшими за "стандартні" крилаті ракети.

FT "сумно підсумовує":

доки Україна не знайде масового і відносно дешевого способу знищувати нові реактивні дрони, перевага в далекобійній повітряній війні зміщуватиметься на користь Росії

("Таке не виготовиш у гаражі").

Від себе ж додам, що йтися може про загрозу не тільки Україні, адже НАТО зі свома славнозвісними [недроновими] "стандартами" щось протиставити подібній новітній зброї з її російськими темпами виробництва не може взагалі.

Недарма Буданов вже звернувся до європейських країн із закликом не чекати, поки загрози їм з боку Росії стануть безпосередніми.

"А ви ніколи не думали, що може так статися, що просто не буде часу на це? І просто ви сприймете ту реальність, яка не постукається до вас рукою, а так чоботом виб'є в двері", – попередив він, підкресливши, що потрібна тільки єдність Сполучених Штатів, України й Європи – "і тоді ніхто не насмілиться навіть думати про такі речі"…