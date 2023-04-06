''Противник никуда не идет'': Пригожин признал мастерство ВСУ при обороне Бахмута и заговорил о проблемах окупантов

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опроверг информацию пропагандистов об отступлении ВСУ из Бахмута. Он четко признал, что украинские силы никуда не уходят и в городе продолжаются ожесточенные бои.

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Об этом он заявил, 5 апреля, в своем Telegram-канале. Также военный преступник подчеркнул, что о дальнейшем наступлении со стороны России не может идти речь.

По словам Пригожина, украинские силы организовали мощную оборону внутри города. Поэтому о том, что бойцы уходят из Бахмута, заявлять нельзя. Мясник Путина добавил, что даже если россиянам удастся взять Бахмут, о дальнейшем продвижении их войск говорить невозможно.

"Безусловно, они займут оборону в районе Часов Яра и на подступах к Бахмуту. Поэтому ни о каком наступлении пока, я считаю, речь не идет" – отметил военный преступник.

Также он отметил проблемы российской армии, в частности ненадежно укрепленные фланги, плохо организованное командование и недостаточное количество боеприпасов.

"Для того чтобы иметь положительную динамику, необходимо решить несколько вопросов. Первый вопрос – убедиться в том, что наши фланги надежно защищены (ставлю большой восклицательный знак). Второй – убедиться в том, что у нас нормально организованное командование. Суровикина не видел давно, не знаю, чем он занимается. И третье, это боеприпасы (еще один восклицательный знак)", – заявил Пригожин.

Ранее сообщалось, что ликвидация Татарского стала предупреждением для владельца ПИК Вагнера Пригожина и его сторонников, слишком часто позволявших себе критиковать российское военное руководство.

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