'Противнику станет хуже': в Украине испытали новое поколение дронов-бомберов с защищенной связью и большей дальностью. Фото

В Украине протестировали новое поколение дронов-бомберов на полигоне Brave1. В испытаниях приняли участие 18 команд, которые создают решения для фронта, а сами аппараты показали большую дальность, грузоподъемность и устойчивую защищенную связь.

Видео дня

О результатах тестов сообщил министр обороны Михаил Федоров в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что новые разработки уже демонстрируют готовность работать в сложных условиях.

"Новое поколение бомбардировщиков – это большая дальность, более высокая грузоподъемность, защищенная связь и возможность управлять с безопасных позиций", – написал он.

Работа на дистанции

Бомберы, по сути, уже стали привычным инструментом на поле боя. Они работают по вражеской пехоте, технике, укреплениях, а иногда помогают даже с логистикой на передовой. И вот сейчас акцент сместился на другое – как сделать их менее уязвимыми для средств радиоэлектронной борьбы.

Во время тестов проверяли не только дальность или нагрузку. Было важно, чтобы оператор мог управлять дроном на расстоянии и при этом не терять связь. Это, кажется, ключевой момент. Потому что именно из-за РЭБ многие системы ранее теряли эффективность, но здесь пытаются закрыть эту проблему.

Характеристики и типы

В испытаниях представили два основных типа дронов.

Малые бомберы – быстрые и маневренные , способны переносить несколько килограммов и работать по живой силе или легкой технике.

, способны переносить несколько килограммов и работать по живой силе или легкой технике. Тяжелые – уже с нагрузкой в десятки килограммов, их используют для поражения укреплений или тяжелой техники, а также для отдельных логистических задач.

Каждый аппарат проходил одинаковый сценарий проверки: полет на дистанцию около 20 км под воздействием РЭБ, поражение цели и возвращение обратно. Основной фокус – стабильная связь и возможность работать на большом расстоянии без потери управления.

По итогам тестирований уже определили разработки, которые готовы к использованию в сложных условиях. Далее запланированы испытания непосредственно на боевых позициях, а также масштабирование решений и поставки их на фронт.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Украина начала сотрудничество с ведущим научно-исследовательским институтом Нидерландов TNO. Партнерство с TNO станет первым международным R&D-проектом в рамках Brave1. Михаил Федоров добавил, что развитие научного сотрудничества с европейскими институтами дает Украине шанс быстрее получить технологии, способные повлиять на ход войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!