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Противодействие дронам и штурмы окопов: десантники показали, как рекруты проходят обучение по-новому. ФОТОРЕПОРТАЖ

Андрей Жигайло
War
5 минут
606
Противодействие дронам и штурмы окопов: десантники показали, как рекруты проходят обучение по-новому. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Десантно-штурмовых войсках была введена новая программа обучения новобранцев, которая длится 45 дней вместо 30. Программа стала шире и фокусируется именно на практике. Теперь во время прохождения базовой подготовки больше времени уделяют огневой и тактической подготовке, учат бойцов противодействовать FVP-дронам и боям в траншеях.

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Противодействие дронам и штурмы окопов: десантники показали, как рекруты проходят обучение по-новому. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сроки обучения новобранцев увеличили с 1 ноября 2024 года. Теперь базовая общевойсковая подготовка должна продолжаться 45 дней вместо 30. Такую новую норму утвердил Генеральный штаб ВСУ в сентябре.

БОВП – это базовая общевойсковая подготовка. Это курс, который должен обязательно пройти каждый новобранец, который начинает служить в Вооруженных силах Украины.

Противодействие дронам и штурмы окопов: десантники показали, как рекруты проходят обучение по-новому. ФОТОРЕПОРТАЖ

В одном из учебных центров ДШУ уже были введены новые практики и дисциплины для обучения будущих бойцов. Теперь каждый военный должен, кроме того, что научиться стрелять и правильно передвигаться и ориентироваться на поле боя, еще и работать с разными типами оружия и современной техникой.

Противодействие дронам и штурмы окопов: десантники показали, как рекруты проходят обучение по-новому. ФОТОРЕПОРТАЖ

''Мы учим людей, как работать с современными образцами РЭБа. Показываем, как обслуживать такую технику на поле боя, как можно посадить дроны разных типов", – говорит начальник управления подготовки командования ДШВ Святослав Заиц.

Противодействие дронам и штурмы окопов: десантники показали, как рекруты проходят обучение по-новому. ФОТОРЕПОРТАЖ

В одном из учебных центров ДШУ построили новые локации и полосы препятствий. Здесь по обновленной программе новобранцы изучают действия в случае непосредственного столкновения с противником, порядок подхода к траншеям и их зачистку, стрельбу на коротких расстояниях и метание гранат в разных условиях.

Во время проведения занятий по огневой и тактической подготовке инструкторами БПЛА учебных воинских частей проводится ''сброс'' имитационных средств для максимального приближения их подготовки к боевым действиям.

Противодействие дронам и штурмы окопов: десантники показали, как рекруты проходят обучение по-новому. ФОТОРЕПОРТАЖ

''Это важное психологическое упражнение, которое позволяет привыкнуть к атакам дронов, быть к этому готовыми. Человек привыкает к звуку и не будет замирать, когда его услышит", – говорит Святослав Заиц.

Противодействие дронам и штурмы окопов: десантники показали, как рекруты проходят обучение по-новому. ФОТОРЕПОРТАЖ

Добавили также изучение работы коллективного оружия – пулеметов или гранатометов. Учат стрелять всех бойцов отделения, чтобы в бою можно было заменить погибшего или раненого. Немало времени уделяют отработке упражнений по стрельбе из разных положений и дистанций.

Теперь вместо 23 упражнений в стрельбе должно быть 45. А к общему настрелу за период БОВП добавляют еще более 300 патронов – выходит 866 патронов вместо 500.

Противодействие дронам и штурмы окопов: десантники показали, как рекруты проходят обучение по-новому. ФОТОРЕПОРТАЖ

Закаляют моральную стойкость бойцов во время специальной полосы препятствий. Здесь имитируют звуки взрывов и выстрелов, горят шины. Новобранцы должны преодолеть ее правильно, передвигаясь и прикрывая друг друга.

Противодействие дронам и штурмы окопов: десантники показали, как рекруты проходят обучение по-новому. ФОТОРЕПОРТАЖ

В учебном центре ДШУ говорят, что сейчас им нужно больше ресурса для проведения занятий. Из-за увеличения срока подготовки им иногда не хватает оборудования, поэтому во многом приходится импровизировать.

Противодействие дронам и штурмы окопов: десантники показали, как рекруты проходят обучение по-новому. ФОТОРЕПОРТАЖ

''Благодаря новой программе солдат будет более подготовлен, лучше будет выполнять поставленные задачи. Занятий по огневой подготовке было 8, а сейчас будет 13. Соответственно, качество гораздо выше. В проекте количество упражнений по стрельбе увеличилось почти вдвое и добавили изучение работы коллективного оружия. Это все должно помочь солдатам лучше воевать и выживать", – говорит начальник управления подготовки командования ДШУ Святослав Заиц.

Противодействие дронам и штурмы окопов: десантники показали, как рекруты проходят обучение по-новому. ФОТОРЕПОРТАЖ

Также изменения предполагают привлечение инструкторов с боевым опытом для лучшей подготовки.

''Мы учим будущих воинов, как выжить на поле боя и выполнить задание. Нынешние рекруты хотят овладевать не только общевойсковыми дисциплинами, но и технологиями, ведь поле боя меняется чуть ли не каждый день. У нас есть операторы дронов, которые постоянно летают над головами рекрутов, мы уже имеем ''кил-хаус'' – имитационное помещение здания, где учим тактике зачисток. Поэтому стараемся дать как можно больше знаний'', – рассказывает Владимир, один из инструкторов в учебном центре.

Противодействие дронам и штурмы окопов: десантники показали, как рекруты проходят обучение по-новому. ФОТОРЕПОРТАЖ

В начале широкомасштабного вторжения базовая подготовка в ВСУ вмещалась в две недели, а в дальнейшем была увеличена до 30 суток. Стоимость базовой подготовки одного военнослужащего (стрелка) составляет 200 тыс. грн – с учетом одежды, питания, другого обеспечения, проживания и обучения. Профессиональная подготовка (на последующие после стрелка военные специальности) обойдется еще в 100 тыс. грн.