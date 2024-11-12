Противодействие дронам и штурмы окопов: десантники показали, как рекруты проходят обучение по-новому. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Десантно-штурмовых войсках была введена новая программа обучения новобранцев, которая длится 45 дней вместо 30. Программа стала шире и фокусируется именно на практике. Теперь во время прохождения базовой подготовки больше времени уделяют огневой и тактической подготовке, учат бойцов противодействовать FVP-дронам и боям в траншеях.

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Сроки обучения новобранцев увеличили с 1 ноября 2024 года. Теперь базовая общевойсковая подготовка должна продолжаться 45 дней вместо 30. Такую новую норму утвердил Генеральный штаб ВСУ в сентябре.

БОВП – это базовая общевойсковая подготовка. Это курс, который должен обязательно пройти каждый новобранец, который начинает служить в Вооруженных силах Украины.

В одном из учебных центров ДШУ уже были введены новые практики и дисциплины для обучения будущих бойцов. Теперь каждый военный должен, кроме того, что научиться стрелять и правильно передвигаться и ориентироваться на поле боя, еще и работать с разными типами оружия и современной техникой.

''Мы учим людей, как работать с современными образцами РЭБа. Показываем, как обслуживать такую технику на поле боя, как можно посадить дроны разных типов", – говорит начальник управления подготовки командования ДШВ Святослав Заиц.

В одном из учебных центров ДШУ построили новые локации и полосы препятствий. Здесь по обновленной программе новобранцы изучают действия в случае непосредственного столкновения с противником, порядок подхода к траншеям и их зачистку, стрельбу на коротких расстояниях и метание гранат в разных условиях.

Во время проведения занятий по огневой и тактической подготовке инструкторами БПЛА учебных воинских частей проводится ''сброс'' имитационных средств для максимального приближения их подготовки к боевым действиям.

''Это важное психологическое упражнение, которое позволяет привыкнуть к атакам дронов, быть к этому готовыми. Человек привыкает к звуку и не будет замирать, когда его услышит", – говорит Святослав Заиц.

Добавили также изучение работы коллективного оружия – пулеметов или гранатометов. Учат стрелять всех бойцов отделения, чтобы в бою можно было заменить погибшего или раненого. Немало времени уделяют отработке упражнений по стрельбе из разных положений и дистанций.

Теперь вместо 23 упражнений в стрельбе должно быть 45. А к общему настрелу за период БОВП добавляют еще более 300 патронов – выходит 866 патронов вместо 500.

Закаляют моральную стойкость бойцов во время специальной полосы препятствий. Здесь имитируют звуки взрывов и выстрелов, горят шины. Новобранцы должны преодолеть ее правильно, передвигаясь и прикрывая друг друга.

В учебном центре ДШУ говорят, что сейчас им нужно больше ресурса для проведения занятий. Из-за увеличения срока подготовки им иногда не хватает оборудования, поэтому во многом приходится импровизировать.

''Благодаря новой программе солдат будет более подготовлен, лучше будет выполнять поставленные задачи. Занятий по огневой подготовке было 8, а сейчас будет 13. Соответственно, качество гораздо выше. В проекте количество упражнений по стрельбе увеличилось почти вдвое и добавили изучение работы коллективного оружия. Это все должно помочь солдатам лучше воевать и выживать", – говорит начальник управления подготовки командования ДШУ Святослав Заиц.

Также изменения предполагают привлечение инструкторов с боевым опытом для лучшей подготовки.

''Мы учим будущих воинов, как выжить на поле боя и выполнить задание. Нынешние рекруты хотят овладевать не только общевойсковыми дисциплинами, но и технологиями, ведь поле боя меняется чуть ли не каждый день. У нас есть операторы дронов, которые постоянно летают над головами рекрутов, мы уже имеем ''кил-хаус'' – имитационное помещение здания, где учим тактике зачисток. Поэтому стараемся дать как можно больше знаний'', – рассказывает Владимир, один из инструкторов в учебном центре.

В начале широкомасштабного вторжения базовая подготовка в ВСУ вмещалась в две недели, а в дальнейшем была увеличена до 30 суток. Стоимость базовой подготовки одного военнослужащего (стрелка) составляет 200 тыс. грн – с учетом одежды, питания, другого обеспечения, проживания и обучения. Профессиональная подготовка (на последующие после стрелка военные специальности) обойдется еще в 100 тыс. грн.