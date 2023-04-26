"Противостоит врагу круглосуточно": Залужный показал работу артиллерийской разведки ВСУ. Видео
Украинская артиллерийская разведка ежедневно круглосуточно работает против российских захватчиков по всей линии фронта. Этот род войск выполняет очень важные задачи – обеспечивает выявление цели, корректировку и ее поражение.
Кадры работы артиллерийской разведки были опубликованы на странице главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). На них видно, как артразведчики, взаимодействуя с другими подразделениями ВСУ, эффективно проводят "демилитаризацию" техники армии РФ.
Летать, обнаруживая цели для уничтожения, они могут и днем, и ночью. Все зависит от погодных условий и работы вражеского РЭБ (средств радиоэлектронной борьбы)
"Ежедневный труд, постоянный анализ выполненных задач и обмен опытом с другими аэроразведчиками, поднимают профессиональный уровень подразделения. А это, в свою очередь, позволяет эффективно работать и уничтожать оккупантов", – сказано в сообщении.
Аэроразведчики говорят, что лучшие эмоции они испытывают, когда видят результаты своей работы – пораженные цели вражеской армии.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинские пограничники показали результаты работы на Лиманском направлении. Расчет БПЛА ГПСУ корректировал артиллерию одной из бригад Вооруженных сил Украины.
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