'Противостоит врагу круглосуточно': Залужный показал работу артиллерийской разведки ВСУ. Видео

Украинская артиллерийская разведка ежедневно круглосуточно работает против российских захватчиков по всей линии фронта. Этот род войск выполняет очень важные задачи – обеспечивает выявление цели, корректировку и ее поражение.

Видео дня

Кадры работы артиллерийской разведки были опубликованы на странице главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). На них видно, как артразведчики, взаимодействуя с другими подразделениями ВСУ, эффективно проводят "демилитаризацию" техники армии РФ.

Летать, обнаруживая цели для уничтожения, они могут и днем, и ночью. Все зависит от погодных условий и работы вражеского РЭБ (средств радиоэлектронной борьбы)

"Ежедневный труд, постоянный анализ выполненных задач и обмен опытом с другими аэроразведчиками, поднимают профессиональный уровень подразделения. А это, в свою очередь, позволяет эффективно работать и уничтожать оккупантов", – сказано в сообщении.

Аэроразведчики говорят, что лучшие эмоции они испытывают, когда видят результаты своей работы – пораженные цели вражеской армии.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские пограничники показали результаты работы на Лиманском направлении. Расчет БПЛА ГПСУ корректировал артиллерию одной из бригад Вооруженных сил Украины.

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