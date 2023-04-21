Провел больше двух суток в пути, чтобы умереть в Украине: ВСУ ликвидировали "мобика" из РФ, работавшего дезинфектором. Фото
На войне в Украине ликвидировали оккупанта Анатолия Самойлова, который в ряды армии РФ попал по мобилизации. Из простого медицинского дезинфектора россиянин превратился в командира отделения санмедвзвода армии РФ.
Чтобы повоевать в такой должности против ВСУ и получить "орден", житель Минусинска преодолел свыше 60 часов в пути. Об этом сообщил сооснователь InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
На родине "мобику" посвятили некролог в соцсети, начав со слов о якобы его награждении за участие в путинской войне.
"Довольную морду участника "спецоперации" Анатолия Самойлова можно понять – он награжден "орденом мужества", но есть нюанс", – написал Комахидзе.
Отмечается, что Самойлов – уроженец Пермской области, в Минусинск переехал в июне 2012 года. Он работал в больнице медицинским дезинфектором.
В сентябре 2022-го россиянин попал по так называемую частичную мобилизацию и отправился за свыше 4,5 тыс. км в Украину. В рядах оккупационного войска РФ Самойлов служил в должности командира отделения санитарно-медицинского взвода.
"Демилитаризировался" захватчик в Червонопоповке на Луганщине. Россияне утверждают, что за это он получил посмертную медальку.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине ликвидировали оккупанта Белека Биче-оола, который жил в юрте и пытался "унизить" Обаму. В родном селе 27-летнего кочевника из-под Тувы хвастались, якобы он "освобождал" Бахмут и Соледар в рядах ЧВК "Вагнер".
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