Провел больше двух суток в пути, чтобы умереть в Украине: ВСУ ликвидировали 'мобика' из РФ, работавшего дезинфектором. Фото

На войне в Украине ликвидировали оккупанта Анатолия Самойлова, который в ряды армии РФ попал по мобилизации. Из простого медицинского дезинфектора россиянин превратился в командира отделения санмедвзвода армии РФ.

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Чтобы повоевать в такой должности против ВСУ и получить "орден", житель Минусинска преодолел свыше 60 часов в пути. Об этом сообщил сооснователь InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

На родине "мобику" посвятили некролог в соцсети, начав со слов о якобы его награждении за участие в путинской войне.

"Довольную морду участника "спецоперации" Анатолия Самойлова можно понять – он награжден "орденом мужества", но есть нюанс", – написал Комахидзе.

Отмечается, что Самойлов – уроженец Пермской области, в Минусинск переехал в июне 2012 года. Он работал в больнице медицинским дезинфектором.

В сентябре 2022-го россиянин попал по так называемую частичную мобилизацию и отправился за свыше 4,5 тыс. км в Украину. В рядах оккупационного войска РФ Самойлов служил в должности командира отделения санитарно-медицинского взвода.

"Демилитаризировался" захватчик в Червонопоповке на Луганщине. Россияне утверждают, что за это он получил посмертную медальку.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине ликвидировали оккупанта Белека Биче-оола, который жил в юрте и пытался "унизить" Обаму. В родном селе 27-летнего кочевника из-под Тувы хвастались, якобы он "освобождал" Бахмут и Соледар в рядах ЧВК "Вагнер".

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