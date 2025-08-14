Провел во вражеском плену девять лет: в Украину вернулся гражданский заложник Богдан Ковальчук

В результате обмена пленными 14 августа из российской неволи вернулся Богдан Ковальчук из оккупированной Ясиноватой Донецкой области. Оккупанты схватили парня в 2018 году на блокпосту, когда ему было всего 17 лет, обвинив в "работе на СБУ".

О возвращении Богдана "Громадському" сообщила его бабушка Татьяна Гоц. Она рассказала, что внук уже звонил ей после освобождения.

"Бабушка, я еду домой", – сказал ей Богдан.

Сейчас женщина собирается ехать в Киев, где будет встречать внука.

Ранее Татьяна рассказывала, что возвращения парня из неволи очень ждал его старенький прадедушка.

Он постоянно говорил о Богдане, смотрел видео с обменов в надежде увидеть родное лицо.

"Как-то показывали обмен, и он мне кричит: "Таню, там Богдан!". А я ему: "Па, нет, это не наш Богдан". Не выдержал. У него случился приступ, он не смог. Умер здесь, на Волыни. Не дождался", – рассказала Татьяна Гоц.

Как Богдан Ковальчук оказался в неволе

Девять лет назад, в 2016 году тогда 17-летний Богдан Ковальчук пытался уехать из оккупированной Ясиноватой к бабушке в Торецк (бывший Дзержинск).

Парень планировал закончить обучение в училище и получить украинский диплом, а не псевдореспублики "ДНР".

В Ясиноватой террористы задержали Богдана на блокпосту.

Юношу обвинили в якобы сотрудничестве с СБУ, подрыве автомобилей и помещения "полиции ДНР".

В общем оккупанты "ДНР" объявили о "разоблачении" семерых несовершеннолетних "диверсантов" из Ясиноватой.

В 2018 году Богдан Ковальчук получил приговор от оккупационного суда – десять лет тюрьмы.

Отбывать "наказание" его отправили в колонию оккупированного Тореза Горловского района (ныне Чистяково).

Мечтал стать военным и не предал страну

В 2019 году оккупанты предлагали Богдану свободу при условии, что он откажется от обмена пленными и останется в оккупации. Однако он отказался.

"Сказал: "Я не предатель своим словам". Он всегда мне говорил: "Бабушка, я буду военным все равно, потому что должен быть порядок в стране", – рассказывала Татьяна Гоц.

До 2019 года она могла навещать внука, добираясь через прифронтовой Майорск, однако после вспышки ковида пропускать перестали.

Бабушка стучала во все двери – писала письма в государственные органы, чтобы добиться освобождения внука, однако ей отвечали, что его "нигде нет".

В конце концов она раздобыла справку о том, что Богдан находится в 28-й колонии в Торезе, после чего в Киеве подтвердили, что парень в плену.

В одной камере с Богданом неделю находился журналист Олег Галазюк. В 2019 году его, несмотря на "приговор" суда, обменяли и вернули в Украину.

"Нормальный, вежливый парень... Молодой, жизнерадостный . Всегда хотел смотреть музыкальные программы, которые шли по телевизору... Когда меня перевели в другую камеру, я через баландера поздравил его с днем рождения – подарил ему сборник сканвордов", – рассказал он о Богдане.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 августа Украина и РФ провели 67-й обмен пленными. Сейчас удалось вернуть 84 человека – военные и гражданские. Некоторые из освобожденных украинцев находились в неволе еще с 2014 года. По словам президента Владимира Зеленского, почти всем нужна медицинская помощь и "значительная реабилитация".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!