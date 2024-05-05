'Пусть догадывается!' Сикорский предложил держать Путина в постоянном напряжении

Руководство Польши не исключает возможность введения своих воск в Украину в помощь нашим Вооруженным силам в войне против российских захватчиков. На это намекнул глава польского министерства иностранных дел Радослав Сикорский.

В интервью британскому национальному вещателю глава МИД Польши говорил об угрозе для ЕС со стороны России и ошибках российского диктатора Владимира Путина. Он не ответил прямо на вопрос отправки польских военных в Украину, но сделал довольно прозрачный намек, что это возможно.

"Мы не будем показывать свои карты. Мы позволим президенту Путину гадать, что мы будем делать", – сказал Сикорский. Он добавил, что идея французского лидера Эммануэля Макрона поставить Путина в ситуацию, в которой он не будет уверен в ответах союзников, имеет смысл.

Напомним, что именно так Макрон впервые прокомментировал свое предложение по введению французских войск в Украину.

"Я думаю, что президенту Путину было бы хорошо признать свое вторжение ошибкой и сделать новый расчет, учитывая, что мы будем помогать Украине сколько будет нужно", - предложил поляк.

По словам Сикорского, сейчас Польша тратит на оборону самую большую в НАТО часть ВВП - 4 процента, а в следующем году "может потратить еще больше".

Также дипломат выразил удовлетворение тем, что американский Конгресс наконец-то одобрил военную помощь Украине. Он также предположил, что Европейский Союз мог бы сделать еще больше, когда речь идет о помощи нашей стране.

"Украина крайне нуждается в зенитных ракетах, чтобы защитить свою промышленность, защитить свои электростанции, защитить свою инфраструктуру. Я считаю, что гораздо лучше тратить деньги на защиту Украины, чем потом ее отстраивать", – сказал Сикорский.

Как сообщал OBOZ.UA, Варшава подала официальный запрос на размещение на своей территории ядерного оружия Североатлантического альянса. По словам чиновников польского министерства национальной обороны, речь идет о заявке на участие в программе НАТО под названием Nuclear Sharing, к которой уже присоединились такие члены Альянса как Германия, Бельгия и Италия.

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