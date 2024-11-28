'Путин должен проиграть сейчас': Зеленский рассказал о последствиях ракетных ударов, помощи от союзников и угрозах диктатора РФ

Российский диктатор Владимир Путин снова размахивал своим "Орешником", пытаясь запугать и Украину, и ее партнеров, имея целью обострить ситуацию как можно больше к инаугурации нового президента США Дональда Трампа. Кремлевский диктатор делает то, что всегда: запугивает и раскалывает мир. Но Путин проигрывает, когда остается один, и он должен проиграть сейчас.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении 28 ноября. Он подчеркнул, что любой российский шантаж нужно жестко реагировать – так, как Путин этого заслуживает.

Зеленский рассказал о последствиях ракетных ударов 28 ноября, когда РФ запустила по Украине более 90 ракет и почти 100 ударных дронов, целью которых были энергетические и гражданские объекты. Он отметил, что восстановительные работы еще продолжаются.

"Много было убытков, неплохая работа нашей РЭБ, но, к сожалению, были и попадания. Были "калибры" с кассетными боевыми частями, и это особенно опасное российское оружие против гражданских, значительно усложнившее работу наших спасателей и наших ремонтных бригад. все риски целый день наши люди работают и постепенно возвращают электричество там, где были отключения. благодарен всем, кто на работе с утра и продлит круглосуточно, чтобы восстановить людям элементарную нормальность жизни", – сказал президент.

Глава государства также прокомментировал новые угрозы Путина "Орешнику", которым он "размахивал" в Астане, пытаясь запугать и Украину, и ее партнеров.

"Сегодня же в Казахстане Путин снова рекламировал свои ракеты – свою готовность убивать и разрушать. К тысячам ракет, которые уже били по Украине, Путин, очевидно, хочет добавить еще тысячи. Ему окончание этой войны не нужно. К тому же Путин хочет не дать еще и другим закончить эту войну. Размахивать своим "орешником" сейчас он может только для того, чтобы сорвать усилия президента Трампа, точно будут. после инаугурации Путин хочет обострить ситуацию сейчас так, чтобы у президента Трампа ничего не получилось, чтобы он не смог закончить войну. заставлять президента Америки идти на условия России.

Президент отметил, что объяснял ситуацию генсека НАТО Рютте, а также беседовал с премьер-министром Британии Стармером, также запланирован разговор с канцлером Германии Шольцом.

"Мы должны вместе реагировать на попытку России сделать ситуацию более невыносимой и попытку затянуть эту войну. Мы заинтересованы в мире. Мы и все наши партнеры. Сейчас нужно усилить позиции – позиции Украины, позиции партнеров. На любой российский шантаж нужно жестко реагировать". Так, как Путин этого заслуживает", – подчеркнул глава государства.

Зеленский в очередной раз подчеркнул, что войну нужно завершить настоящим и справедливым миром.

"Настоящий мир нужен – мир благодаря силе, а не этот набор катастроф, когда один диктатор в Москве навязывает своими ракетами свои условия каждому новому лидеру уже 25 лет", – сказал президент.

Зеленский также отметил украинцам, что сейчас может быть еще больше российских попыток сеять страх и уныние у людей. Поэтому нам всем нужна стойкость, чтобы все это пройти.

"И нужно единство – со всеми партнерами. Путин сейчас делает то, что и всегда: запугивает, раскалывает, пытается отдельно каждого сломать или пошатнуть; он больше ничего не умеет. Он проигрывает, когда остается наедине. И он должен проиграть сейчас. Во всем. . И это будет безопасным для всех", – подчеркнул президент.

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