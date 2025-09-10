Во всей этой чехарде между Трампом и Путиным, мы не заметили важное: путин таки озвучил пункт своей остановки. Тезис "отдайте нам Донбасс и мы остановимся" означает, что он действительно планирует остановиться, когда возьмет Донбасс. Этому много причин: от экономических до военных. Конечно, что остановится он только на некоторое время. Однако взять Донбасс для него просто необходимо, без этого невозможно ему остановиться.

Далее текст на языке оригинала.

За всіма ознаками і розвідданими він дійсно готує "фінальну битву". Ми, правда, вже багато бачили цих фінальних битв, масштабних літніх наступів і все завершувалось дрібними просуваннями. Але цього разу скоріше за все так не буде. У орків є, як мінімум, два докази чому їм все може вдатись. Перший – у них почали вдаватись глибокі прориви. Так ми контратакуємо, блокуємо, відбиваємо, але все дедалі частіше вони безперешкодно пробігають кілометри. Друге – їм таки вдається пробити наше ППО. Попадання в Кабмін – це сигнал, що в принципі всі об’єкти стають їм доступними.

Тож для остаточної битви їм всього-на-всього треба подвоїти або потроїти свої зусилля. Збільшити кратно "м’ясо", яке пробігає наші порядки, і наростити кратно шахеди та ракети. По другому пункту – всі це можуть відчути раз на два три дні. Тому слово "блекаут" в цьому році має найбільші шанси стати реальним. Другий пункт поки що відчувають бригади на Покровському і Костянтинівському напрямах. Але думаю, скоро відчують всі. Чому ця битва є фінальною для путіна на цьому етапі? Фактично, він буде йти ва-банк, він буде кидати все, що в нього є, і після цієї битви він не зможе продовжувати свої наступи ще довгий час. Бо єдина можливість – це мобілізація, а як ми бачили останні 4 роки він дуже боїться цього кроку.

Що робити? Ні, я не хочу сіяти паніку, але я таки хочу, щоб всім стало страшно. Щоб всі зрозуміли, що найгірше не позаду, а попереду. Я хочу, щоб співаки знову почали творити патріотичні пісні, я хочу, щоб всі вільні кошти йшли на донати, я хочу, щоб всі готувались до максимальної оборони і відбиття фінальної битви. Я хочу, щоб совок вигнали, і молоді талановиті командири зайняли ключові посади. Я хочу, щоб ми боролися як в 22 і 23 рр.

І це буде. Головне, щоб не тоді коли орки знову до Києва дійдуть.