Завтра гости разъедутся. Впереди финиш лета, после чего полноценно начнется политический сезон.

Видео дня

Озвученные вчера-сегодня обещания и планы обобщим позже, ибо недостаточно деталей. В частности, наиболее принципиальной является тема инвестирования 0,25% ВВП европейских стран в свою оборону через помощь Украине. Идея на столе более 3-х лет, а текущие комментарии – разновекторны.

Еще один ориентир – заявление об "окне возможностей" для договоренностей: поздняя осень 2026 – лето 2027. Что означает констатацию привязки гипотетического выхода из войны к избирательному циклу в США. Тут речь не о хорошо-плохо. Это факт: без серьёзного вовлечения американцев шансы оцениваются как неочевидные.

Ранее я отмечал, что у Путина есть мотивация продолжать войну еще год (фактически – до конца осени 2027), пока в ряде важных стран Европы не пройдут выборы. На которых он рассчитывает получить благоприятный результат. Совместить эти циклы будет непросто.Но у Украины есть аргументы.

Главные истории дня

1. История с Wildberries вышла на некое плато, хотя до сих пор сохранилось несколько крупных складов. Общие проблемы российской экономики вследствие данной кампании (прямой ущерб ВБ, проседание с налогами, рост плохих кредитов у банков, потери селлеров…) уже оцениваются в порядка 1 трлн рублей. Это уже не локальная дырочка, а выход на макроэкономический уровень.

2. По чистому совпадению воспламенились некоторые склады "Озона". Экономика второго маркетплейса несколько отличается, я давал сравнение. Как минимум – в этом году "Озон" планово не выйдет на прибыль. Но самое любопытное – где воспламенились склады сегодняшней ночью. Это Энем (Адыгея, де-факто – Краснодар) и Тюбе (Дагестан, де-факто – Махачкала). Также был обозначен интерес к складу в Невинномысске (Ставропольский край). Т.е., речь идёт о дезорганизации логистики двойного назначения на юге РФ, где самое короткое плечо через Турцию, Грузию, Армению и ближе всего к базам оккупационной группировки.

3. Что еще важнее: 23/24 августа СБС поразили четыре элемента ПВО в Ростовской области:

• Истребитель МиГ-29 на аэродроме "Миллерово"

• РЛС "Каста 2Е2" (нп Гераськин)• РЛС "Каста 2Е2" (нп Караичев)

• РЛС "Небо-СВ" (нп Гуково).Посмотрите на карту: указанные РЛС были расположены между государственной границей Украины и трассой М-4 "Дон" (дистанция между крайними точками с севера на юг примерно 145 км). В этой же полосе наверняка работал МиГ.

Примерно в 20 км к югу от Караичева и в 30 км к северу от Гуково находится комбинат "Каменский", где производится топливо для снарядов дальнобойных РСЗО и нескольких типов ракет. И куда также нанесли визит. В целом это создаёт определённые бреши в воздушной обороне и подвешивает звоночек для логистики по трассе "Дон". Не только в Крыму, но и на российском побережье Кавказа станет резко грустнее.Позавчера шуганули российскую авиацию в районе Анапы (Краснодарский край). Минус Су-33 (формально – палубный истребитель, который может выполнять и функцию воздушного топливозаправщика), истребитель МиГ-29 и БПЛА "Орион".

Все перечисленное выше – это одна полоса на территории России, где теперь нужно затыкать дыры. А ведь были ещё заметные успехи в в.о. Крыму, в т.ч. – по части деактивации ПВО/ПРО.

4. Держим на краешке сознания бензиновый кризис в РФ. Видео из разных регионов, в т.ч. – из Москвы, свидетельствуют, что дизель на заправках более-менее доступен. А вот бензиновые сложности перешли в хроническое состояние. Это портит настроение дорогим россиянам. Особенно – в свете откровенных заявлений Путина и его злых дедушек, что они хотят воевать дооооолго. Ибо чем еще заниматься?

Но главное – это показывает: Украина добилась снижения производства высокооктановых бензинов в России на 25-30% и поддерживает этот уровень (свежие удары по НПЗ на слуху).

Публичных данных для оценки того, что важнее/реалистичнее – пытаться просадить нефтепереработку еще глубже или выбивать другие отрасли – у нас не хватает, поэтому оценок тут не будет. Но динамика видимых поражений измерима. Через неделю посчитаем.