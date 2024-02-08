Союзники решают: помогать Украине или вооружаться самим. Интервью с Мельником

В руководстве страны-агрессора России снова заговорили о разделении Украины. Мол, от нашего независимого государства должна остаться только Львовская область. Собственно, это свидетельство того, что цель Кремля – уничтожение Украины как государства – остается неизменной, а угроза – перманентной. Еще в 2014 году в Кремле был разработан план "Подкова", предусматривавший отрезание от Украины огромных территорий, а то, что оставалось, должны были нарезать "как салями" на меньшие и меньшие фрагменты.

В сложившейся ситуации западные партнеры Украины могут пойти двумя путями. Первый – осознать, что лучший способ избежать прямого военного столкновения с Россией – обеспечить победу Украины в этой войне. Второй – отчаявшись в украинской победе, свести помощь нашей стране до минимума и начать наращивать собственные оборонные возможности. Впрочем, в реальности, скорее всего, будет комбинация этих подходов. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник.

– Американский Институт изучения войны обратил внимание на публичные заявления кремлевских руководителей и увидел усиление риторики, настаивающей на гипотетическом разделе Украины после якобы их победы в войне. Глядя на карту боевых действий, мы видим, что до такой "победы" агрессору еще далеко. Но считаете ли вы, что сугубо теоретически такая опасность существует?

– Можно поблагодарить Институт изучения войны за то, что они в очередной раз обратили внимание на российскую риторику, на неизменную стратегию российского режима в этой войне, несмотря на то что Путин периодически декларирует цели этой "спецоперации". Путинский, российский режим не отказался от цели уничтожения Украины. А раздел Украины – это только способ, которым он собирается это сделать.

В данном случае они, равно как и на линии фронта, зондируют почву, где можно найти какие-то слабые места. Очевидно, что эти последние заявления были подогреты скандальными высказываниями праворадикальных сил в Венгрии и Румынии. То есть это попытка подбодрить оппонентов украинской независимости в разных странах.

– Но как реальную угрозу сегодня вы это не рассматриваете?

– Угроза остается неизменной, и ее уровень достаточно высок. В 2014 году у России был план "Подкова". То есть это условная подкова, если наложить на карту Украины, которая охватывала нашу территорию с севера и до Приднестровья. Следовательно, речь шла о том, чтобы отрезать Украину от так называемой Новороссии, отрезать от моря, поставить на колени украинскую экономику и т. д. А дальше нарезать Украину как салями, по кускам, делить, создавать квазиобразования с контролируемыми марионеточными правительствами во главе.

Эта идея далеко не нова. И как мы видим, эта угроза никуда не делась. Изменились только методы, которыми Россия пытается достичь этой цели. Так что это угроза перманентная.

– Британский премьер Риши Сунак заявил, что в случае, если Россия "развернет пушки" в сторону Британии, эта страна готова дать отпор агрессору. Мы видим, как он продвигает в западной политической среде предупреждение о том, что Путин может пойти дальше и что странам НАТО не следует чувствовать себя в полной безопасности. Считаете ли вы, что эта риторика – не только Риши Сунака, но и ряда других западных лидеров – свидетельствует о том, что Европа проснулась. И как следствие, Украина может ожидать увеличения военной помощи?

– Здесь есть несколько моментов. Заявление Риши Сунака, скорее, было реакцией на предыдущий ряд прозвучавших заявлений. В частности, можно упомянуть заявление главнокомандующего армией Эстонии Херема, главы военного комитета НАТО генерала Бауэра, заявление министра обороны Германии Писториуса. Все это произошло буквально за последние недели.

Главное в этих заявлениях было то, что военные начальники, руководители оборонных ведомств серьезно допускают вероятность прямого военного столкновения с Россией. Это первое. Когда они говорят о нападении, это не обязательно нападение в такой форме, как это произошло 24 февраля 2022 года. Скорее всего, нападение будет совершено другим способом, так называемым гибридным.

Второе, на что они также обращали внимание, – пока нет уверенности в том, что или коллективно Альянс, или на национальном уровне они готовы к отражению этого нападения. А следующее – когда говорилось о сроках, от 2 до 5 лет.

По-моему, это не столько вероятные сроки прогнозируемых сценариев, сколько попытка подготовить собственные способности, чтобы подготовиться к этому нападению. Эти руководители в идеале допускают, что если начать подготовку немедленно, то за 2-5 лет мы сможем уверенно сказать, что Россия успеха не добьется. То есть имеющиеся силы сдерживания убедят потенциального агрессора в бесперспективности применения военных инструментов для достижения цели.

В Великобритании были сообщения о том, что произошедшее в последнее время сокращение сухопутных войск от 120 до 80 тысяч – это процесс, который нужно немедленно остановить и вернуться к увеличению армии. Но здесь признается, что есть большие проблемы с рекрутингом. Сегодняшнее британское общество и другие общества в развитых странах настолько расслабились в последние 30 лет, что совсем не желают не то что воевать, а даже идти на военную службу. Понятно ведь, что это не тот уровень свободы, комфорта и т. д. То есть это была попытка привлечения внимания к проблеме.

Возвращаясь к заявлению Риши Сунака – мне кажется, что цель, которую он преследовал, – не отрицать угрозу, исходящую от России. Но это каким-то образом успокаивает общество. Ведь если сказать, что мы беззащитны, это вызовет массу вопросов, в том числе к власти или политической силе, которую представляет премьер. А они накануне выборов. Думаю, скорее всего, это была не столько уверенность в оборонных способностях Великобритании, сколько попытка успокоить общество плюс определенные партийные мотивы, связанные с выборами.

Относительно того, как эти процессы могут повлиять на поддержку Украины, то это прекрасная постановка вопроса. Потому что сейчас может быть по меньшей мере два варианта, а скорее всего, их комбинация. Первое – если партнеры Украины приходят к выводу, что лучший, самый эффективный способ снизить риски такого сценария, то есть прямого военного столкновения с Россией, – это нанесение поражения России в войне с Украиной. Если они придут к такому выводу, следующий логический шаг будет – обеспечить Украину всем необходимым для того, чтобы это поражение произошло, и как можно скорее.

Второй вариант лично меня очень беспокоит. Такое впечатление, что некоторые европейские западные политики вроде бы уже смирились с тем, что шансы Украины выиграть эту войну минимальны. Поэтому пора включать другой сценарий – не столько помогать Украине, сколько переключать значительные ресурсы на укрепление собственных оборонных способностей. И тогда это, конечно, будет иметь довольно серьезные последствия для Украины.

Если мои предположения верны, то сторонники первого варианта сейчас должны приложить максимум усилий, чтобы второй лагерь не взял гору. Но, думаю, скорее всего, будет комбинация, то есть будет поддержка Украины и увеличение инвестиций в собственную обороноспособность – как увеличение производства, так и перевооружение национальных вооруженных сил.