Путин хотел бы отрезать Украину от Черного моря, но оказался в тупике: интервью с Селезневым

Активизация российской оккупационной армии на Покровском и Краматорском направлении может быть связана с переброской резервов, высвободившихся на Курщине, и во многом связана с планами врага полностью оккупировать Донецкую область к 9 мая. Ареной ожесточенных боев может стать и Запорожская область, которую Кремль "записал" в свою конституцию. Тем не менее, в Херсонской области враг имеет непреодолимую преграду в виде реки Днепр.

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Следующим шагом противника может стать попытка отрезания Украины от Черного моря путем оккупации Одесской и Николаевской областей. На сегодняшний день враг не имеет достаточно ресурса и нуждается в паузе продолжительностью 1,5-2 года. Но по иронии судьбы, глава Кремля Владимир Путин физически не может остановить эту войну.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал военный эксперт Владислав Селезнев.

– Президент Зеленский сообщил о том, что 24 апреля наиболее сложной ситуация была на Покровском направлении. Враг фактически пытался прорвать наш фронт. Причем, эта атака совпала с массированными обстрелами украинских городов. Допускаете ли вы, что это не было случайным совпадением? Что противник применяет новую тактику, новые методы для достижения своих целей? Насколько эти цели для него достижимы на том же Покровском направлении?

– Очевидно, что война постоянно заставляет задействовать наиболее эффективные алгоритмы, практики, тактики, чтобы достичь соответствующих результатов на поле боя. Сейчас противник значительно меньше использует бронетехнику по причине ее отсутствия в достаточном количестве.

Да, он все еще имеет возможность иногда проводить масштабные атаки с помощью бронетехники, но с учетом того, что поле боя сейчас "прозрачно" – мы видим действия противника вглубь, как минимум, на 20 километров – все эти атаки заканчиваются кучей сгоревшего металлолома и уничтоженными вражескими военнослужащими.

Справедливости ради стоит сказать, что и у противника такие же возможности в части контроля на поле боя, поэтому он обладает аналогичными возможностями. Единственное отличие в том, что мы не проводим действия такого масштаба, находясь в стратегической обороне.

Что касается атаки на Покровско-мирноградском направлении, то вероятно здесь противник сосредоточил дополнительные силы и средства, в том числе и те, которые ранее были задействованы на Курском направлении. После схлопывания большей части украинского плацдарма в Курской области у противника появились дополнительные силы и средства. Вполне вероятно, что часть из них переброшена на Покровское направление.

Почему Покровск, Мирноград? Это подбрюшье для Славянско-Краматорско-Дружковско-Константиновской агломерации. Когда мы говорим об обострении боевых действий на Покровско-Мирноградском направлении, мы не должны забывать, что не менее интенсивные боевые действия идут на Краматорском направлении. Кстати, обратите внимание, что бои, которые происходят в районе Часового Яра, теперь называют боями на Краматорском направлении.

Также не следует забывать о пусть и тактическом, но все же продвижении российских оккупантов от Торецка в направлении Константиновки. Это еще один плацдарм для задействования российских войск с целью оккупации той самой большой агломерации. Динамика на поле боя, которая фиксируется в настоящее время на Лиманском направлении, также весьма красноречива.

То есть мы вновь возвращаемся к нашему разговору полугодичной давности, когда мы пришли к выводу, что в рамках весенне-летней наступательной кампании российская армия будет сосредотачивать усилия для того, чтобы полностью оккупировать Донецкую область. В принципе сейчас действия российских оккупантов полностью укладываются в логику наших размышлений.

Сегодня журналисты задали мне вопрос, будет ли противник идти в направлении Днепропетровской области, ведь от передовых позиций противника осталось буквально 2-3 километра, но я думаю, что военной рациональности в таких решениях не может быть по определению. Вопрос логистики, вопрос растягивания соответствующих коммуникационных каналов может создать проблемы для передовых подразделений российских оккупантов.

А вот сосредоточить все усилия противника с целью полной оккупации всей Донецкой области – это логичный ход. Ведь в принципе ради этого и начиналась так называемая "специальная военная операция". И вполне возможно, что такая серьезная активизация действий противника может быть связана с тем, что Путину надо будет о чем-то отчитываться на Красной площади в Москве 9 мая.

Поэтому я думаю, этот факто также необходимо учитывать, ведь вполне возможно, что противник пытается достичь определенных территориальных приобретений до этой сакральной для россиян даты и может действовать также иррационально с военной точки зрения. Условно говоря, засыпать трупами своих солдат украинскую землю с целью продвижения на определенные рубежи и позиции – это не очень конструктивное решение, но Путин и его генералы, я думаю, будут пойти на такого рода размен только ради того, чтобы было чем похвалиться 9 мая.

– Вы сказали, что часть сил и средств из Курской области сегодня, по всей видимости, направлена врагом на Покровское направление. Значит, остается что-то еще? Вопрос в том, какие еще свободные резервы имеет сегодня противник и куда мог бы направить их накануне этой "сакральной" даты?

– Это лишь мое предположение, но логика стратегии российского генштаба, по моему мнению, основывается на следующем: противнику крайне важно на всех участках фронта давить на наших защитников, таким образом пытаясь определить наиболее слабые рубежи и позиции в нашей обороне. Соответственно, высвобождение российских военнослужащих с территории Курской области было направлено на то, чтобы передислоцировать часть российских сил и средств на Купянское направление – и мы видим, как активизировались там действия противника, в том числе в части расширения плацдарма на правом берегу реки Оскол. Также серьезное обострение ситуации в настоящее время наблюдается в районе Торецка и Покровска – скорее всего, туда также была направлена часть высвободившихся российских сил.

Плюс вполне вероятно, что подразделения бригад морской пехоты – 810-й и 155-й – будут направлены на юг Херсонской области. 810-я, потому что она передислоцировалась именно оттуда для выполнения задач в августе-сентябре минувшего года для блокирования нашего плацдарма на территории Курской области. А российские морпехи вместе с российскими десантниками, вполне вероятно, могут появиться на юге Запорожской области.

Обратите внимание: противник там также пытается найти слабые места в нашей обороне. Одна из массированных бронетанковых атак противника, которая произошла несколько недель назад, была именно в направлении на Орехов, то есть на юг Запорожской области. И это также в перспективе может превратиться в арену ожесточенных боев. Почему? Потому что в соответствии с новой редакцией российской конституции, вся территория Запорожской области якобы включена в состав РФ. Вполне вероятно, что Путин, не сумев договориться на дипломатическом треке в части добровольной передачи этих территорий, будет пытаться реализовать этот кейс силой оружия.

В части действий российских оккупантов на юге Херсонской области, то у них есть непреодолимое препятствие в виде Днепра. Да, они пытаются форсировать, пытаются закрепиться на островах, но это все сизифов труд. Там нет возможности закрепиться из-за природно-географических условий. Ну а возможностей для создания понтонно-мостовых переправ, чтобы перебрасывать силы и средства с левого на правый берег, у противника нет, и в обозримой перспективе не будет.

Некоторые эксперты геополитического направления утверждают, что Путин не успокоится, пока не оккупирует всю территорию Николаевской и Одесской области, перекрыв выход Украины к Черному морю. Но я думаю, если такие планы Путин и вынашивает, что это весьма и весьма отдаленная перспектива, которая потребует серьезной мобилизации и концентрации военных ресурсов РФ. В обозримой перспективе у россиян таких ресурсов нет и не будет.

– Подводя итог, можно сказать, что накануне каких-то пусть даже промежуточных дипломатических решений по войне Путин не способен пойти ва-банк на фронте, чтобы выйти на этот трек на максимально выгодных позициях? Ресурсов для этого у него недостаточно?

– Я не думаю, что Путин готов выходить на переговорный трек и заключать хотя бы временное мирное соглашение. Нет ни у одной страны мира ни сил и средств, ни политической воли реализовать это. Поэтому я не ожидаю в ближайшей перспективе стагнации на поле боя, хотя с рациональной точки зрения Путину крайне важна эта передышка для того, чтобы накопить в течение полутора-двух лет достаточно ресурсов, чтобы в конце концов попытаться вновь реализовать трек отрезания Украины от Черного моря.

Думаю, здесь еще и есть момент "парового свистка" - пока идут активные боевые действия, у Путина есть возможность утилизировать особенно маргинальную, ура-патриотическую часть российского общества. Остановка войны может ударить и по его политическим рейтингам, и по экономической ситуации в самой РФ. Поэтому говорить о том, что Путин может остановить войну без негативных последствий для себя, для российской экономики, для РФ в целом, я бы не стал. Путин де-факто загнан в угол, поскольку сейчас поставить войну на паузу для него технически, физически невозможно.