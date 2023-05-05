"Путин и спецслужбы взрастили неуправляемое существо": что стоит за громкими заявлениями Пригожина о войне в Украине

Российский военный преступник и основатель так называемой ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что из-за нехватки боеприпасов выведет своих наемников из Бахмута. Истеричный и одновременно жесткий демарш главаря "музыкантов" вызвал эффект разорвавшейся бомбы в РФ.

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Как это восприняли в России и что говорят в украинской разведке и ВСУ, читайте в материале OBOZREVATEL.

В чем суть скандала

В двух своих видеообращениях к Путину и военному руководству РФ, опубликованных 4 мая, Пригожин заявил, что "вагнеровцы" выйдут из Бахмута после 9 мая из-за нехватки боеприпасов. Одно из видео главарь ЧВК записал на фоне трупов российских наемников, обматерив министра обороны РФ Сергея Шойгу и главу генштаба Валерия Герасимова.

Пригожин заявил, что с начала месяца российское военное руководство практически перестало поставлять "вагнеровцам" артиллерийские боеприпасы. Из-за этого якобы "Вагнер" и несет огромные потери. Но, конечно, умолчал о "мясных штурмах", на которые сам же и бросает зеков.

В Кремле, как сообщил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, уже видели заявления Пригожина, но не собираются их комментировать, потому что "это касается хода специальной военной операции".

Пригожин также заявил, что "Вагнер" собирается передать свои позиции регулярным подразделениям минобороны РФ, а наемников увести в тыл для восстановления.

Конфликт главаря "вагнеровцев" и минобороны страны-агрессора из-за недостатка боеприпасов не утихает уже несколько месяцев. Ранее Пригожин уже обещал, что "Вагнер" уйдет из Бахмута по этой же причине, но как всегда соврал. Потому верить ли очередным его заявлениям – большой вопрос. Однако его демарш наделал в РФ немало шума: в первую очередь из-за того, что Пригожин не подбирал слов.

Обманный маневр

В Главном управлении разведки Минобороны Украины считают, что Пригожин не будет выводить своих "вагнеровцев" из Бахмута.

"Эти заявления сделаны им на фоне того, что он не может выполнить очередное обещание – захватить Бахмут к 9 мая. Поэтому он сейчас пытается сделать кого-то виноватым в этом, ведь он понимает, что уже не может сдержать свое слово", – заявил представитель ГУР Андрей Черняк.

В ВСУ также не верят заявлениям военного преступника. Спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый заявил, что заявление Евгения Пригожина вызвано двумя причинами: во-первых, у "вагнеровцев" заканчиваются наемники, во-вторых – продолжается внутреннее противостояние в военном руководстве РФ.

Несмотря на заявления Пригожина о "критической" нехватке боеприпасов, в многострадальном городе продолжаются ожесточенные бои. За последние сутки произошло 43 боестолкновения и 520 обстрелов разными калибрами, уничтожены 137 оккупантов, а более 200 ранены.

"Интенсивность боев не спадает. Я думаю, они и дальше будут делать все, чтобы захватить Бахмут до 9 мая", – говорит Череватый.

"Большие амбиции" и "шоу продолжается"

По мнению собеседников OBOZREVATEL в разведке, Пригожин любит устраивать шоу, однако не просто так. И одной из причин последнего его "демарша" могут быть серьезные политические амбиции.

"Для части россиян – он эдакий герой, близкий им по духу. И не важно, что большинство его наемников зеки, а он сам отсидел в российской тюрьме. Он плюет на законы, дает команду на пытки и убийства, материт военное руководство РФ – в общем, делает все то, что хотели бы делать многие россияне. Но боятся", – говорит офицер.

По его мнению, в Пригожине часть россиян видит "шанс" на победу в войне в Украине: "Мол, минобороны РФ про**ало все, что только можно, а "вагнера" дают результат".

Однако, говорит разведчик, с "результатом" у ЧВК как раз не все так радужно, как они представляют: тот же Бахмут на протяжении многих месяцев так и не смогли взять.

"А хоть какие-то "успехи", продвижение на километр-два, объясняются десятками тысяч зеков, которых щедро поставляли российские тюрьмы. И которых без раздумий Пригожин отправил на убой. Но как только поток иссяк, в "Вагнере" начался вой", – говорит разведчик.

Самое интересное, что не очень поверили в заявления Пригожина и в РФ. В российском сегменте Telegram пользователи оставляют на эту тему тысячи сообщений.

Одни считают его обещание оставить Бахмут очередным цирком, блефом, другие говорят, что главарь "Вагнера" просто хочет быстрее сбежать в Африку: мол, там хоть "так не убивают".

"Пропало все"

Видеообращения Пригожина вызвали у части россиян шок и осознание глубины падения России.

"Исходя из новостной повестки последних дней, складывается ощущение окончательного понимания безысходности в политических, военных и Z-патриотических кругах РФ. Обращение Пригожина – квинтэссенция происходящего. Очередная демонстрация разлада военного командования, и если раньше кто-то мог посчитать это блефом, то теперь уже без всяких сомнений понятно, что ситуация действительно критическая", – пишет российский Telegram-канал ETERN.

По его мнению, одурманенные пропагандой россияне все еще получают ежедневную дозу победобесия с экранов ТВ и "по своей глупости и наивности продолжают верить в мифическую победу", но до хоть как-то способных критически мыслить людей наконец начинает все доходить. Однако, считает автор, "они в тупике, импотенция достигла такой стадии, при которой никакие "стимуляторы" уже не помогут".

Ликвидировать нельзя оставить

Интересно и то, что в России подняли тему убийства Пригожина по отмашке Кремля.

Однако, считает российский аналитик Анатолий Несмиян, хотя это и довольно обычное для режима дело, но касательно основателя "Вагнера" может иметь "непредсказуемые последствия".

"Вагнер" после "уединоначаливания" (ликвидации. – Ред.) Пригожина может и взбунтоваться. А с учетом того, что его люди сейчас находятся по всей стране и как минимум часть из них лояльны "Вагнеру", то бунт может спровоцировать события, с которыми справиться будет крайне непросто. Тем более сейчас, когда власть не выглядит легитимной, несмотря на все парадные соцопросы (…) Ликвидация Пригожина может стать больше проблемой, чем решением. И, по всей видимости, это понимает и он, и его противники", – считает Несмиян.

В то же время аналитик убежден, что ликвидация пригожинского "военкора" Татарского в Санкт-Петербурге – это очевидный сигнал лично главарю, что решение найдется и для него. То есть Пригожина предупредили, передали ему "привет".

По мнению Несмияна, революционная ситуация в России уже назрела.

"Это не революция, как творчество масс, это революция в элите. "Вечно вторые" чувствуют, что сейчас самое время пытаться прорваться в высшие эшелоны, но для этого нужно сносить тех, кто оттуда не уйдет никогда по доброй воле. Верхушечный переворот – это всегда про возникновение социального лифта, невозможного в существующей системе. Вот этот социальный лифт и является ключевым фактором революционной ситуации в России. Любая война или даже локальный военный конфликт (а уж тем более неудачный и даже разгромный) дают шанс тем, кто хотел бы им воспользоваться", – пишет Анатолий Несмиян.

Несмотря на то, что не всегда это удается, по мнению аналитика, Пригожин может пойти ва-банк. И его не так легко "убрать", как главарей "ДНР" и "ЛНР", так как основатель ЧВК "обладает несопоставимыми с ними ресурсом и возможностями". В то же время он сомневается, что Пригожин способен "обрушить" путинский режим.

А основатель правозащитного проекта GulaguNet Владимир Осечкин сделал вывод, что "итог этой истории очевиден".

"Путин и спецслужбы взрастили абсолютно неуправляемое существо, которое убило уже тысячи украинцев и россиян, ввело расстрелы россиянами россиян и убило вместе с сообщниками более 300 сограждан за попытку оставить позиции и уйти с передовой. Теперь существо угрожает всем тем, что само уйдет с позиций и уведет тех, кого ещё в декабре забирал из колоний строгого и особого режима и которых уже помиловал Путин. Де-факто это первый публичный провал Путина и проекта "Пригожин-ЧВК "Вагнер". Войну – прекратить, войска – вывести из Украины, военных преступников (Пригожина в первую очередь) – под трибунал", – говорит Осечкин.

В любом случае важно понимать: действительно ли собирается "Вагнер" уходить из Бахмута или нет, это никак не повлияет на решимость Сил обороны Украины давать отпор российским оккупантам.