Путин имеет несколько 'Орешников', армагеддона не будет. Интервью с генералом Маломужем

Глава страны-агрессора России Владимир Путин применил в отношении Украины все имеющееся вооружение, и ничего нового придумать уже не способен. Ракета "Орешник", которой он любит пугать украинцев, на самом деле является в большей мере средством устрашения, а не реально грозным оружием. Чтобы она стала таковым, ее необходимо применять в ядерном варианте. Но если Путин пойдет на такой шаг, это будет стоит ему жизни.

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Оккупационная армия стремительно теряет ресурс. Несмотря на распространенное мнение о том, что этот ресурс неисчерпаем, это не так. Он исчерпаем, особенно в ситуации, когда вражеская армия в течение одного месяца теряет на поле боя целую армию. А электросамокаты, на которые пересели оккупанты, свидетельствуют еще и о том, что у врага большие проблемы с бронетехникой.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005–2010 годах, генерал армии Николай Маломуж.

– По информации и украинской военной разведки, и разведки Южной Кореи, КНДР наращивает свою помощь России. Речь может идти об увеличении численности северокорейских войск в РФ, а также о поставках еще большего количества артиллерийских установок. По вашим оценкам, может ли это существенное усиление произойти быстро, до 20 января? Ведь мы понимаем, что Путин очень спешит добиться большего именно к этой дате.

– Мы говорим о том, что стратегически Россия теряет резервы. У них уже ощущается дефицит в артиллерии и боеприпасах различных типов, танков, БТР. Поэтому на штурмы они пускают, как правило, пехоту, сохраняя бронетехнику для более системных атак.

Производство, которые налажено в России, не является эффективным, поскольку враг несет ежедневно огромные потери. За 2,5 месяца Россия де-факто теряет целую развернутую армию – это и живая сила, и техника, и боеприпасы, и артиллерия.

Поэтому, конечно, Россия нуждается в больших поставках. В Кремле рассчитывают на Северную Корею и на Иран. Но Иран и сам находится в состоянии кризиса, поэтому поставлять боеприпасы, как раньше, через Каспий, он не может. Поставки баллистики также приостановлены. Поэтому основная ставка в контексте пополнения дефицита делается именно на КНДР.

В первую очередь, это боеприпасы различных типов, потому что они подходят к российским, это артиллерия, БТР, а также баллистические ракеты, которые уже фиксировались в Тюмени – они перемещались из Северной Кореи.

Очевидно, что эта линейка работает. Она не является решающей по объемам поставок, это порядка 5%. Но она снижает возможный дефицит на приоритетных направлениях – Курском, Кураховском, Покровском. Но стратегически это не повлияет на ситуацию, потому что Северная Корея имеет ограниченные ресурсы, если говорить о масштабных поставках. Кроме того, эти вооружения не соответствуют стандартам качества, которые требуются для современного боя.

Еще одна составляющая – некоторые страны сейчас активно работает над тем, чтобы снизить поддержку России. Это не только Южная Корея, но в первую очередь, США. По оперативным каналам стало известно, что будут применяться не только усиленные санкции, которые и так уже жесткие, но и форматы огневых ударов, если Северная Корея будет разворачивать милитарную политику. Ведь ее план таков: помочь России, а дальше разворачивать войну на территории Корейского полуострова для захвата Южной Кореи.

Такой сценарий явно не устраивает США, конечно же, Южную Корею, Японию и ряд других стран. Поэтому тут будет вариант сдерживания КНДР. Думаю, определенные контингенты живой силы еще будут поступать в Россию из Северной Кореи, 10-15 тысяч, будут поступать сотни артиллерийских систем, будут ракетные системы, возможно, также несколько сотен. Возможно, благодаря этому противник сможет усилить обстрелы мирного населения по всей территории Украины.

Но это не будет решающим, и мы к этому готовы. Основные средства, которые могут сбивать эти ракеты, у нас есть, прежде всего, это IRIS-T, Patriot. А также качество северокорейских ракет. По негласным данным, 40% этих боеприпасов или огневых средств работают неэффективно или являются недостаточно качественными, чтобы наносить удары – ни недолетают, падают, часто взрываются. Это не те средства, которые позволят иметь преимущество на поле боя.

– "Азовцы" сообщили, что российские оккупанты пытались атаковать на Торецком направлении на электросамокатах. Допускаете ли вы, что ресурс противника может сдуться раньше времени и что еще до 20 января российская армия будет вынуждена существенно снизить активность, исходя из объективных причин?

– Мы давно проводили анализ, что внушительные потери только живой силы на уровне 1200-1800 в день, а также десятки танков, БТР и БМП на каждом направлении ведения войны. Потери 45-48 тысяч в месяц – это армия, а за два месяца – практически две. Так быстро пополнять армию у России нет возможности, несмотря на то, что, как многие говорят, у РФ неисчерпаемый ресурс.

Нет, он исчерпаем, особенно боевой ресурс. И самое главное – ресурс вооружений, техники, боеприпасов. Если в начале вторжения Россия имела в боевом строю около 8 тысяч танков, то на сегодня мы уничтожили уже порядка 10 тысяч, включая те танки, которые были в запасниках. То есть фактически ресурса нет.

И то, что они уже движутся не на БТР, БМП, танках, САУ, а на самокатах, легковых автомобилях и квадроциклах – это от безысходности. Это самый примитивный уровень. Россиян понуждают что-то придумывать – либо иди в бой пешком, либо найди какое-то средство типа самоката, велосипеда, мопеда. То есть выхода нет.

– После удара украинскими беспилотниками по российской Казани Путин заявил о том, что в ответ Украина "столкнется с большими разрушениями". Считаете ли вы, что Путин пугает "Орешником" или какими-то другими видами вооружений? Может ли он перейти на более серьезное вооружение, чем то, которое применял против Украины ранее?

– Если посмотреть на ситуацию объективно, то Путин и так проводит массированные атаки, используя все возможные силы и средства, в том числе крылатые и баллистические ракеты, "Калибры", дроны, а в прифронтовой зоне САУ, дальнобойные управляемые бомбы, которые оснащаются реактивными двигателями и достают на 120 километров.

Поэтому то, что мог, Путин уже использовал. В запасе имеется еще несколько экземпляров "Орешника". Но в большей мере это оружие запугивания, потому что его эффективность невелика. Даже если он попадет в какой-то конкретный объект, он не нанесет настолько масштабный ущерб, о котором говорит Путин.

Чтобы "Орешник" был боеспособным, в нем должна быть ядерная боеголовка. А это уже чрезвычайно опасно для самого Путина, потому что тогда уже отреагируют и страны ядерного клуба, не только США, Великобритания, Франция, но и Китай, Индия и другие, которые предупреждали его о недопустимости такого шага. То есть это объединяет мир против Путина, и тогда шанса на выживание у него нет.

Оснастить "Орешник" какими-то неядерными средствами большого размера невозможно, потому что он плохо полетит или вообще не полетит. Если направить пустышку или малый заряд – да, он долетит, нанесет определенный ущерб, но такой же, как и другими средствами, теми же "Искандерами".

Думаю, Путин может увеличить количество баллистических, крылатых и других видов ракет, включая северокорейские, и запускать больше ракет или участить удары. Путин и так совершает террористические атаки. Нового он ничего не придумает. Да, это усугубит ситуацию, это увеличит угрозы, но армагеддона точно не будет. Других сил и средств у него нет, кроме ядерного оружия, но это уже другой фактор.