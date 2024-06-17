Путин может отдать приказ о применении ядерного оружия, если российская армия будет разбита в Украине – Литвиненко

В случае провала российской оккупационной армии во войне против Украины диктатор Владимир Путин может отдать приказ о применении ядерного оружия. В таком случае речь может идти о тактическом ядерном оружии, направленном против Украины.

Видео дня

В то же время кремлевский убийца вряд ли осмелится на применение стратегического оружия, ведь он боится начала третьей мировой войны. Об этом The Times заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко.

По его словам, Путин может отдать приказ о применении тактического ядерного оружия, если российская армия будет разгромлена в Украине. Секретарь СНБО подчеркнул, что российские официальные лица неоднократно угрожали запустить ядерное оружие по Украине или западным странам с момента вторжения в 2022 году.

Несмотря на то, что на Западе путинские угрозы считают блефом и уверены, что РФ не решится на такой шаг, Литвиненко предупредил, что нельзя исключить никакого сценария.

"Мы не можем ничего исключать, если Россия окажется на грани катастрофического поражения. Такое поражение может спровоцировать развал российских линий фронта, дезертирство армии и протесты в Москве. Но маловероятно, что Путин применит ядерное оружие, пока Россия будет иметь преимущество в войне", – говорит Литвиненко.

В то же время секретарь СНБО сомневается, что российский диктатор применит стратегическое ядерное оружие, которое почти наверняка спровоцирует третью мировую войну. Также Литвиненко утверждает, что поражение России на поле боя не приведет автоматически к использованию Москвой ядерного оружия, поскольку Путин может попытаться убедить свой народ в том, что такой разворот на самом деле является "победой".

"У нас есть две очень важные военные задачи. Первое – остановить россиян на линии фронта, второе – нанести удар вглубь России. Наша цель – критически важная инфраструктура, которая позволяет России вести войну", – сказал Литвиненко.

Напомним, в НАТО ведут переговоры о развертывании большего количества ядерного оружия на фоне растущей угрозы со стороны России и Китая. В Альянсе уверены, что должны показать миру свой ядерный арсенал, чтобы "отправить врагам прямое послание".

Ранее сообщалось, что на встрече с пропагандистами 5 июня российский диктатор Владимир Путин в очередной раз пригрозил использовать ядерное оружие и призвал Запад "не относиться легкомысленно" к ядерной доктрине страны-агрессора.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!