Путин обвинил Польшу в планах отобрать земли у Украины и Беларуси и попытался угрожать

В ходе заседания Совета Безопасности президент России Владимир Путин заявил, что Польша якобы собирается "отобрать" земли у Украины и Белоруссии. В частности, российский диктатор заявил, что Польша планирует отобрать западные регионы Украины и пригрозил расплатой за это.

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Ответные слова российского президента передают пропагандистские СМИ. Также Путин заявил, что территории нынешней Польши были "подарком Сталина полякам".

"Польша хочет под зонтиком НАТО оторвать часть западной территории Украины и Белоруссии, это опасная игра", – утверждает глава террористического государства.

Российский диктатор заявил, что Польша планирует напрямую вмешаться в войну между Украиной и Россией. В частности, он говорил об образовании "польско-литовско-украинского соединения", которое "производится" для дальнейшей оккупации территории Украины. Такими высказываниями Путин стремится спровоцировать сопротивление украинцев польским идеям о введении миротворческих сил в Украину.

"Если польские части войдут во Львов или другие территории Украины – они там и останутся. Причем навсегда", – заявил Путин.

Напомним, ранее российские пропагандисты уже распространяли фейк о том, что Польша планирует захватить западные области Украины под предлогом миротворческой миссии. Это один из старых нарративов РФ, нацеленный на создание раздора между Польшей и Украиной.

Очевидно, что такое сближение Украины и Польши пугает РФ, поэтому пропагандисты пытаются создать сопротивление польским идеям относительно введения миротворцев среди украинцев. Также такие фейки помогают успокоить население РФ, которое видит нарастающую поддержку Украины со стороны стран запада.

В то же время поляки снабжают оружие, продукты, принимают украинских беженцев и являются главными лоббистами украинских интересов в НАТО и ЕС.

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