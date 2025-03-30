Путин очень боится смерти, но смерть может быть разной: интервью с Ольгой Курносовой о страхах диктатора

Президент Украины Владимир Зеленский назвал три страха кремлевского диктатора Владимира Путина. Тот боится потери контроля над россиянами, потери собственной силы и геополитической изоляции. Действительно, Путин, как это ни парадоксально, очень зависим от общественного мнения, его дочь пытается изобрести для отца "эликсир бессмертия", чтобы тот правил вечно, а сам он планирует делить мир с главой Белого дома Дональдом Трампом.

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Последняя инициатива Путина о введении в Украине временного управления под эгидой ООН, поскольку, якобы, власть в нашей стране нелегитимна, просто абсурдна. С подобным предложением выступает тот, кто избавился от всех политических конкурентов, кто ради вечного пребывания во власти изменил конституцию страны и кто, похоже, так ни разу и не поинтересовался тем, что же на самом деле написано в Конституции Украины в отношении военного положения.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказала российская оппозиционерка Ольга Курносова.

– В недавнем интервью президента Зеленского Eurovision News он перечислил три главных страха Путина: первый – страх потери контроля над обществом, второй – потерять свою силу, в том числе в сугубо физическом смысле, третий страх – оказаться в изоляции на политической карте мира. Считаете ли вы, что именно таковыми являются на сегодня вещи, которых боится Путин? Какие из них имеют наибольшую вероятность реализоваться?

– Относительно первого страха – я совершенно согласна. Действительно, как это ни парадоксально, диктаторы зависят от общественного мнения. Собственно, то, что последние социологические опросы показывают падение доверия к Путину, думаю, наверняка волнует его достаточно сильно.

Второй страх – потерять силу.

– Кстати, в этом контексте президент Зеленский сказал, что "Путин скоро умрет, это факт".

– Да-да, это тоже обсуждали. Путин действительно очень беспокоится о своем здоровье. Все мы помним эти огромные столы, которые были во время COVID. В последнее время не появлялась информация о том, что все сидят на карантине перед встречей с ним, но еще несколько месяцев назад такая информация была.

Путин очень боится смерти, это правда. Не случайно одна из его дочерей занимается вопросами, в том числе, бессмертия. Как каждый диктатор, Путин, конечно, хотел бы жить вечно, поэтому вопросы здоровья его сильно волнуют. Но опять-таки, так как он тщательно скрывает информацию о состоянии здоровья, мы не можем это адекватно оценить.

Но смерть тоже может быть разная – может быть по естественным причинам, а может и по вполне неестественным. История с мятежом Пригожина, когда оказалось, что фактически никто не готов защищать Путина, показывает, что смерть от неестественных причин тоже вполне может его настичь.

Третий страх – изоляция. Безусловно, это то, что его тоже очень сильно волнует. И то, что сейчас из каждого утюга в России звучат славословия в адрес Трампа, показывает, насколько Путина волновало то, что он оказался практически в абсолютной изоляции на внешней арене, особенно после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест.

Путин очень хочет снова стать в ряд важнейших политических игроков. И ровно поэтому он все время предлагает Дональду Трампу снова, как это было во Второй мировой войне, делить мир между победителями. Вопрос только в том, каким победителем он себя сегодня считает. Видимо, он пытается продать свою уверенность в том, что он в состоянии достичь победы в Украине.

– Путин предложил ввести в Украине "временное управление под эгидой ООН". Диктатор убежден, что это необходимо для проведения выборов в Украине, где, как он считает, нелегитимным является уже не только президент Зеленский, но и все органы власти Украины в целом. Как вы думаете, почему это предложение прозвучало именно сейчас?

– И это говорит человек, который фактически не допустил ни одного противника на свои собственные выборы, которые вообще нельзя рассматривать как выборы, а только как специальное электоральное мероприятие по продлению его полномочий, и никак иначе. Мы только что видели второго диктатора – Лукашенко, который тоже себя переназначал.

Слышать от человека, который специально менял конституцию, чтобы править вечно, какие-то вопли о том, что кто-то там нелегитимный, слушать от Путина про выборы – это просто на голову не налезет. Но тем не менее, мы это слышим.

Почему именно сейчас? Это понятно. Потому что это его старая аргументация, очень заезженная. Отдельная история – кто приносит Путину какие-то бумажки по поводу украинского законодательства. Потому что достаточно просто открыть Закон "О военном положении", открыть Конституцию Украины, и сразу станет понятно, что, пока действует военное положение, выборы не могут проводиться. Соответственно, они будут объявлены после того, как закончится военное положение.

В этом смысле легитимность что президента Украины, что Верховной Рады одинаковая. Но Путин почему-то пытается продвинуть мысль, что Верховная Рада легитимна, а президент Зеленский – нет. Не знаю, почему сейчас это его опять так взбаламутило.

Мне кажется, наверное, переговорщики от Украины неплохо поработали в Эр-Рияде. Обращаю ваше внимание: сейчас Путин говорит не только о нелегитимности президента Зеленского, но и обо всех назначенных им людям. Такова моя оценка.

– Почему именно ООН?

– Потому что сейчас, когда ему удалось с помощью американской администрации протащить через Совет Безопасности ООН удобную для него резолюцию (24 февраля Совбез принял предложенную США резолюцию, в которой не упоминалась агрессия РФ против Украины. – Ред.), он решил, что теперь у него все получится. Но слава богу, американцы уже прокомментировали это его высказывание и сказали, что управление Украиной – это вопрос Конституции Украины. Значит, кто-то в Америке Конституцию Украины все же открыл, в отличие от Путина.