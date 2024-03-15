Путин ошибается, если думает, что война не придет на территорию России, – Данилов

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин ошибся, если считал, что война против Украины, которую он начал, не перейдет в конце концов на территорию самой России. Этот процесс уже начался и война станет для россиян все более ощутимой.

Соответствующее заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он подчеркнул, что война "достаточно далеко" придет на российскую территорию.

"Если Путин считает, что война не придет на территорию России, он глубоко ошибается. Она придет и придет достаточно далеко", – пообещал Данилов.

Уже сейчас граждане страна-агрессора начинают страдать в 800-900 километрах от границы – вероятно, речь идет о регулярных налетах беспилотников на Россию. А "в ближайшее время это уже будут тысячи километров", отметил чиновник.

"Мы не дадим спокойно этому чудовищу жить до тех пор, пока он не уберется с нашей территории", – резюмировал Данилов.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 13 марта "украинские субъекты" нанесли масштабные дроновые удары по энергетической инфраструктуре и военным объектам на территории России. Это свидетельствует о том, что Украина может влиять на важнейшую энергетическую и военную инфраструктуру страны-агрессора с помощью нескольких сравнительно недорогих дронов.

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