Путин отреагировал на F-16 для Украины, пожаловался на 'британские спецслужбы' и побредил о потерях ВСУ: главное из заявлений

Президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума снова говорил о вторжении России в Украину и винил Запад в войне. Он заявил, что предоставление странами Запада Украине современных истребителей F-16 якобы "ни на что не повлияют" и мечтал о "проваленном контрнаступлении" украинской армии, а также о потерях, которые, по мнению диктатора, понесла Украина.

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Кроме того, Путин снова разразился ядерными угрозами и обвинил Великобританию и США в подготовках атак на российские АЭС. Заявления главы Кремля тиражируют российские пропагандисты.

В очередной раз Путин забыл, куда и зачем пришел, и так же, как во время "открытого урока" для российских школьников 1 сентября, на Восточном экономическом форуме от экономических вопросов практически сразу же скатился к обсуждению российской вооруженной агрессии против Украины и обвинениям Запада во всех "грехах".

Пытаясь сохранить хорошую мину при плохой игре, Путин заявил, что, мол, поставки F-16 Украине ни на что не повлияют – так же как "ничего не поменяли на поле боя" американские кассетные боеприпасы, с помощью которых ВСУ эффективно уничтожают живую силу противника.

"Что-нибудь поменяет это? Нет. Это просто затягивает конфликт. Вот у них (в США. – Ред.) выборный процесс начинается в ноябре. Им во что бы то ни стало нужно показать хоть какой-либо результат. И они толкают украинцев к продолжению боевых действий, что бы публично не говорили", – попытался экстраполировать ситуацию в РФ на Соединенные Штаты Америки российский диктатор.

Досталось от Путина и Великобритании. Ее он обвинил в причастности к попыткам совершить диверсию на "одной из наших атомных электростанций".

Диктатор заявил, что российские оккупанты якобы задержали на территории РФ "диверсионную группу украинских спецслужб". В ходе допросов "диверсанты", по словам Путина, заявили, что при помощи британских инструкторов намеревались атаковать российскую АЭС.

"Задача у них была: нанести ущерб одной из наших атомных электростанций: подорвать ЛЭП. С целью нарушить деятельность энергетической установки в конечном итоге. При этом они на допросе показали, что они готовились под руководством британских инструкторов. Они вообще понимают, с чем они играют или нет? Они чего, нас провоцируют на какие-то ответные действия по украинским атомным объектам? АЭС? И вообще, британское руководство и премьер-министр знают, чем занимаются его спецслужбы в Украине? Или может быть вообще не знает?" – взялся обвинять и угрожать очередным масштабным терактом в Украине российский президент.

Впрочем, судя по всему, Британии Путин также отказывает в субъектности: в конечном итоге он в очередной раз "вышел" на Вашингтон.

"Допускаю и такое, что в свою очередь британские спецслужбы действуют по указанию тех же американских. Конечный бенефициар все равно нам известен. Ну, они понимают, с чем они играют? Или нет? Мне кажется, что они просто недооценивают ситуацию", – заявил Путин, добавив, что на Западе "вообще уже краев не видят".

Не мог выдающийся "экономист" на "экономическом форуме" обойти вниманием и украинское контрнаступление. Пока оккупанты отступают и теряют живую силу и технику, а российские "военкоры" воют в соцсетях, по версии Путина, контранступление уже давным давно провалено, а украинская армия понесла ужасающие потери.

"Украина проводит так называемое контрнаступление. Результатов нет, конечно же. Сейчас не будем – провал, не провал... Нет результатов. Потери – есть. Большие. С начала этого контрнаступления потери личного состава – 71 с половиной тысяч человек. Причем они любой ценой, как они говорят, хотят добиться результата. Иногда складывается впечатление, что это вообще не их люди, когда они их кидают в это контрнаступление", – выдал Путин.

При этом, по данным, происхождение которых диктатор не уточнил, за время контрнаступления ВСУ якобы потеряли 543 танка и почти 18 тысяч бронемашин разных классов. В этом он переплюнул даже самые "правдивые" сводки минобороны РФ, где накануне отчитались об "11 779 уничтоженных танков и других бронемашин" с начала проведения так называемой "специальной военной операции" 24 февраля 2022 года.

О потерях, которые несут российские войска в бессмысленной неспровоцированной агрессивной войне, в том числе, и благодаря "не имеющим значения" кассетным боеприпасам, "заботливый" президент Путин не упомянул ни словом.

При этом, несмотря на "провал контрнаступления", Путин потребовал у США принудить Украину к переговорам с Россией и "отменить" указ президента Украины Владимира Зеленского о невозможности переговоров с действующим кремлевским режимом.

"Что касается переговорного процесса. Если США считают, что Украина готова к переговорам – ну пусть тогда отменят указ президента Украины, который запрещает вести переговоры. Там же декрет вышел президента. Он запретил сам себе", – выдал диктатор.

Напомним, ранее стало известно, что 12 сентября глава КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию на встречу с Путиным. Официально в Кремле заявили, что говорить два диктатора будут об "экономическом сотрудничестве" , "культурном обмене" и углублении связей между Северной Кореей и Россией, а также произведут "насыщенный обмен мнениями по международным делам" и отобедают в Кремле.

Об истинной цели визита Ким Чен Ына – заключении соглашения на поставки России севернокорейских вооружений и боеприпасов – пресс-секретарь Путина умолчал.