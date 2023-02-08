'Путин понимает только язык силы': американский конгрессмен объяснил, может ли Байден изменить свою позицию по отношению к истребителям для Украины

Член Конгресса США от Республиканской партии Тим Уолберг считает, что у Вашингтона нет серьезных препятствий для передачи Украине самолетов-истребителей, чтобы получить приоритет над врагом в небе. После короткого отказа президента Джо Байдена другие американские политики всячески стараются его переубедить.

Видео дня

Об этом он рассказал в блиц-интервью изданию Телеграф. Сегодня от решительности Запада зависит будущее Европы и, увы, кроме поставок оружия, другого пути закончить войну в Украине нет.

"Путин понимает только язык силы. Не я принимаю решение по истребителям, но у нас есть возможность доносить до президента мнение о том, что в Украину должно быть отправлено все, что поможет быстро закончить эту войну", – заметил Уолберг.

Он также подчеркнул, что украинские войска стремительно учатся управлять западной техникой. Сейчас они проходят обучение на немецких Leopard.

"Мы долго боролись за это. Это борьба не только за жизнь Украины, но и за жизнь Америки. Хотя я думаю, что танки Leopard-2 будут эффективнее и легче в управлении и обучении. Но давайте мы посмотрим, как будут украинские военные справляться с танками Leopard-2, а затем отправим им Abrams", – подытожил политик.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Польша может предоставить Украине боевые самолеты F-16 или МиГ-29 только в рамках НАТО или более узкой коалиции. Однако пока этот вопрос не стоит на повестке дня.

Также в Минобороны Франции готовы обсудить возможную передачу Украине истребителей F-16. Такая военная помощь не является табу для Парижа.