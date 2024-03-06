Зачем россиянам Купянск и Часов Яр и на какие потери готов пойти Путин. Интервью с полковником Черником

Российская оккупационная армия сосредоточила вдоль линии фронта действительно большой контингент. Так, только на Купянском направлении он насчитывает 122 тысячи. Цель противника очевидна: полный захват двух областей Украины – Донецкой и Луганской в пределах административных границ.

Ради этого Кремль готов идти на очень большие жертвы, в частности, на безумные потери в живой силе и технике.

В каком направлении может планироваться прорыв фронта и какой населенный пункт оккупанты планируют захватить следующим, в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал военный эксперт, полковник запаса Петр Черник.

– По информации пресс-службы ОСУВ "Хортица", российская оккупационная армия собрала на Купянском направлении группировку общей численностью 122 тысяч. Как вы думаете, почему именно там? Какую цель преследует враг?

– Сегодня самое главное – выдохнуть в части страха. Да, очень серьезный и большой контингент. Но это логично с их стороны.

Объясняю. Купянск – это крупный узловой железнодорожный конгломерат. Их задача – выйти на административные границы Донбасса и Луганской области, и они будут прилагать максимум усилий для ее реализации. Смогут ли? Покажет время. Но мы понимаем, что автомобилями не довозишься ни снарядов, ни всего остального. Нужна железная дорога. Ведь 90% всего, что завозится в зону оккупации, завозится именно по железной дороге.

Поэтому они и ставят перед собой такую комплексную задачу – по восточному плацдарму окончательно выйти на административные границы двух областей, а чтобы все это обеспечивать на перспективу, нужна железная дорога.

Но несмотря на то, что контингент достаточно большой, в части бронетехники он обеспечен на около 70%, плюс-минус. Это несколько более высокие показатели, чем установившиеся за два года полномасштабной войны. Как будет – увидим.

Авдеевку взяли, но по большому счету дальше продвинуться они не смогли. И пока глубоких оперативных прорывов, хотя бы на уровень дивизии – до 10 километров, – у них нет.

– Вы упомянули о большом железнодорожном конгломерате Купянске. Мы видим, как враг пытается подойти к Часовому Яру. Это тоже достаточно ценный населенный пункт с точки зрения логистики?

– Нет второстепенных военных целей. Всё нужно. К сожалению, люди говорят о конкретной точке, будто она сама что-то решает. Не решает. Решает ширина фронта. Задача противника – административные границы Донецкой и Луганской областей. А где именно те точки, где они будут сосредоточивать силы, чтобы эту задачу выполнять, – неважно.

Здесь есть всего три закона. Закон первый – концентрация сил и средств, закон второй – согласование работы родов войск, закон третий – скрытый маневр.

Теперь смотрим на карту, видим длину административной границы Донбасса и понимаем, что в любой точке они могут приложить усилия. То есть здесь не важно, будь то Часов Яр, или Константиновка, или любой другой населенный пункт. Важен общий замысел, общее понимание ситуации. В стратегическом смысле не очень важно, где именно будет концентрация сил.

– Вы обратили внимание на большую протяженность линии фронта. Является ли это хорошей новостью для нас, ведь враг вынужден фактически распылять, растягивать свои силы на такую большую длину. Так ли это?

– Именно так. Пока это работает нам на пользу. Потери более 1000-1200 человек в сутки они не могут замещать, а до голосования за Путина и не будут этого делать. Будет сильно весить, с каким процентом Путин победит на выборах.

"Вставай, страна огромная" – их мобилизационный ресурс от 1,5 до 3 миллионов человек. Это достаточно много. Автоматов Калашникова и ружей Мосина на складах у них сотни тысяч. "За родину, за Путина, за величие" умирали, умирают и будут умирать.

– Действительно, мы видим, сколько живой силы враг бросает на достижение своей цели, сколько он бросил на ту же Авдеевку. В последние недели враг бросает на фронт также больше авиации. В феврале Силами обороны было уничтожено 13 истребителей-бомбардировщиков Су-34. Считаете ли вы, что сегодня армия России готова терять людей, самолеты ради тактических небольших успехов на фронте?

– Нет никаких тактических небольших успехов. С точки зрения Путина выход на административные границы двух областей – это большая победа. И если ради этой победы нужно бросить в бой еще, условно, десять-двадцать "сушек" и их потерять, но достичь этой цели…

Нам нужно перестать мыслить категориями европейцев. На эту войну следует смотреть в первую очередь с точки зрения политического и физического выживания Путина.

Он отлично знает: если проиграет эту войну, его убьют. Если в его шкале ценностей нужно положить, например, еще тридцать Су-34, но при этом мы выходим на административные границы Донбасса и Луганской области, значит, надо. Ни с каким ресурсом никто считаться не будет.

– Допускаете ли вы, что сразу после так называемых выборов в России может быть объявлена новая волна мобилизации или даже всеобщая мобилизация?

– Высокая вероятность. Но возможны ли там какие-нибудь внутренние бунты? Пока я этих признаков не вижу.