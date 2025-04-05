Путин потерял полный контроль над ситуацией и не способен быстро закончить войну. Интервью с Алексеем Мельником

Президент страны-агрессора России Владимир Путин лишился полного контроля над войной против Украины в тот момент, когда начал ее. Несмотря на то, что он является ключевой фигурой, в то же время, он не может просто прекратить войну без потерь для своей политической или, возможно, даже физической жизни.

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Какие решения примет Кремль, если в России произойдет смена режима? Это напрямую будет зависеть от текущей ситуации на фронте и состояния экономики РФ. Если будет продолжаться "победное продвижение" оккупационной армии, а экономического коллапса не произойдет, пришедший после Путина может так же, как и нынешний кремлевский диктатор продолжать бороться за "лавры победителя" в Украине.

Объективные оценки действий армии РФ свидетельствуют о том, что потери противника возрастают, в частности, в пересчете на взятые под контроль квадратные километры украинской земли. Но парадокс состоит в том, что некоторые западные политики, прежде всего президент США Дональд Трамп, убеждены в том, что происходит "постоянное победное продвижение" российских войск в Украине. Это дает возможность Кремлю конвертировать такой не подтвержденный фактами нарратив в стратегический политический эффект, а значит, агрессор будет продолжать бездумно обменивать колоссальный человеческий ресурс на скромные достижения на фронте.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA выразил со-директор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник.

– Экс-советник министра обороны Украины Алексей Копытько привел достаточно показательные статистические данные: с декабря 2023 года по январь 2025 года Россия потеряла на поле боя в Украине по меньшей мере 125 тысяч военнослужащих. При этом достижение лишь заметное продвижение на Покровском направлении. Также известно, что потери России за 2024 превышают суммарные потери за два предыдущих года полномасштабной войны. Таким образом, решается вопрос, каким будет продолжение. С вашей точки зрения, как на сегодняшний день выглядит перспектива успехов России в политической плоскости? Предполагаете ли вы, что Кремль по-прежнему будет делать главную ставку на военный путь достижения цели, в частности, учитывая объявленный призыв в России на 160 тысяч?

– Есть несколько украинских обозревателей и зарубежных экспертов, которые действительно фиксируют рост потерь армии РФ, причем не только в абсолютных измерениях, но и в пересчете на квадратные километры захваченной территории. С военной точки зрения, это необдуманное расходование человеческого ресурса, приносящее тактические достижения, которые Россия не способна конвертировать в оперативный прорыв. С точки зрения сугубо военной науки – это совершенно непрофессиональный подход к ведению войны.

В то же время, есть такой парадокс: не имея оперативно-стратегических успехов на поле боя, России удается конвертировать это в стратегический эффект. Если послушать не только российских пропагандистов, но даже заявления некоторых западных политиков, особенно американских, то они говорят о "постоянном победном продвижении" российских войск. В частности, Дональд Трамп говорил, что Россия постоянно побеждает. Это и есть парадокс – когда довольно скромные успехи огромной, непропорциональной ценой на поле боя конвертируются в стратегический эффект.

Если мы пытаемся спрогнозировать, какими могут быть дальнейшие действия России, то, скорее всего, она будет продолжать, потому что это приносит политический успех. Российские командиры имеют привилегию бездумно распоряжаться личным составом. В глубине души понимая, что огромные российские ресурсы все равно не бесконечны, сейчас и на ближайшую перспективу, они все равно будут продолжать это делать.

Более полутора лет назад война перешла в стадию войны на истощение. Ставка делается на то, что Россия со своими ресурсами и свободой жертвовать этими ресурсами имеет больший шанс победить Украину, измотать ее.

– Что касается ресурсов России – многие ведущие экономисты указывают на колоссальные проблемы в экономике России. Предполагаете ли вы, что военная машина России может просто остановиться, потому что банально закончатся деньги?

– Когда любая экономика начинает работать преимущественно на войну, то показатели роста ВВП или другие показатели, якобы демонстрирующие неплохую динамику, следует оценивать, учитывая, что вся выпускаемая продукция – танки, снаряды, пушки и т.д. – не создают прибавочной стоимости. Все это идет в экономическую статистику, создавая впечатление, что не все так плохо, но на самом деле – это просто манипуляция.

Работающая на войну экономика не может работать очень долго, особенно, если источником поступления этих ресурсов являются российские энергетические ресурсы. То есть, если этот поток будет превращаться в ручей, в накопление долгов, ведь Россия уже потратила свои "кубышки", которые у нее были накоплены за предыдущие годы, то в определенный момент этот обвал должен наступить. Но даже известные экономисты дают достаточно большую вилку сроков, когда это может произойти – 6 месяцев, 18 месяцев и т.д. Поэтому надеяться на то, что российская экономика рухнет завтра или через какой-то срок, было бы слишком неосторожно.

– Считаете ли вы, что смена режима в России – это то, что предоставит Украине преимущество как минимум в краткосрочной перспективе? Например, российская оппозиционерка Ольга Курносова убеждена, что лично Путин является главным и едва ли не единственным двигателем войны.

– Я согласен с тем, что Путин является одним из ключевых факторов этой войны. Но когда говорят, что Путин мог бы остановить эту войну так же легко, как он ее начал, его возможности несколько преувеличивают. На самом деле с момента, когда война начинается, тот, кто начал ее уже теряет полный контроль над ситуацией. Он мог не начинать войну, но закончить ее без последствий для себя лично, для политической и, возможно, даже физической жизни, он уже не может. Он вроде бы и ключевое лицо, но в то же время его возможности пока не являются такими неограниченными.

Поэтому следующее, о чем нужно говорить – о том, когда изменится режим и при каких условиях. Если к этому моменту будет уже совершенно очевидно, что Россия находится на грани поражения и экономического краха, тогда да. Но если все это произойдет на фоне победоносного продвижения, почему новый лидер должен отказываться от "лавров победителя"?