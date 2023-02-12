''Путин приказал бомбить мирные города Украины'': стало известно, кто разместил антивоенные статьи на сайте пропагандистов

На страницах одного из российских пропагандистских СМИ появились материалы, которые несут осуждение вторжения РФ в Украину. Автором антивоенных статей стал редактор "Комсомольской правды" Владимир Романенко.

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В сети распространились уцелевшие скриншоты опубликованных статей. Автор затронул темы военных преступлений российских захватчиков в Буче, вопрос оккупации Крыма, пыток и незаконного арест воппозиционера Алексея Навального.

Но наибольший резонанс вызвали материалы с заголовком "Россия стала жертвой оккупации путинским режимом" и "Путин приказал бомбить мирные города". Сейчас сайт вернули в прежнее состояние, но результат сохранился в "Вебархиве". По этой ссылке можно увидеть антивоенные заголовки "Комсомольской правды", по этой — статью о пытках Навального.

Каждая из публикаций Владимира Романенко сопровождалась припиской – "материал не согласован с редакцией Комсомольской правды, направленный на разоблачение лжи кремлевского режима во главе с кровавым диктатором Путиным и его стаи циничных воров у власти, совершивших геноцид мирного народа в Украине".

Как заявил сам редактор, материалы, направленные против войны, он опубликовал специально к годовщине начала вторжения РФ. Однако статьи сразу же удалили с сайта.

Также Владимир Романенко попросил прощения у всего украинского народа и заявил, что ему стыдно за пропаганду и распространение ложной информации во всех российских СМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кремль продолжает создавать для россиян параллельную реальность, в которой Россия – до сих пор "сверхдержава", а российская армия по-прежнему остается "второй армией мира" и одерживает в войне против Украины одну победу за другой. В преддверии Нового года в администрации президента РФ Владимира Путина подготовили новую методичку для пропагандистов с "рекомендациями" по "подведению итогов" 2022 года.