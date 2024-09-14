Путин пугает НАТО войной в случае разрешения дальнобойных ударов: Черногор объяснил, насколько серьезно заявление диктатора

Российский диктатор Владимир Путин запугивает страны НАТО войной в случае предоставления ими разрешения Украине на нанесение дальнобойных ударов по территории РФ. Однако такие заявления лидера России не стоит воспринимать слишком серьезно, поскольку он не в первый раз их произносит.

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Об этом в комментарии OBOZ.UA сказал кандидат исторических наук, директор программы российских и белорусских студий аналитического центра "Украинская призма" Ярослав Черногор. Он отметил, что в заявлении Путина нет никакой конкретики.

"Он не мог не отреагировать вообще, поэтому сказал такое, но слушая этот его комментарий, мы видим, что там нет никакой конкретики. Российские чиновники давно уже говорят, что против них воюет НАТО. Это просто одно из таких заявлений", – сказал эксперт.

По мнению Черногора, такие комментарии Путина вряд ли могут повлиять на решение западных стран снять ограничения с дальнобойности украинских ударов.

Если же разрешение в конце концов будет предоставлено, то это изменит ход войны, ведь значительно облегчит украинским военным достижение целей, считает эксперт.

"Потому что то, что мы достаем сейчас беспилотниками, можно будет легче достать ракетами на определенном расстоянии. То есть для Украины это облегчит выполнение определенных задач. Для нас это конечно же облегчение ведения боевых действий", – отметил Черногор.

В то же время ждать какой-либо реакции России на такое разрешение не стоит, считает эксперт. Он вспомнил последние заявления о том, что 70% начинки боеприпасов, которые использует Россия против Украины, имеют американское происхождение.

"Соответственно, что может Путин в ответ? Не покупать американские чипы или какое-нибудь оборудование для своих ракет, например? Скорее всего нет, поэтому я думаю, что Россия может что-то и скажет, а может даже ничего не скажет по этому поводу", – сказал Ярослав Черногор.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин заявил, что разрешение использовать западное дальнобойное оружие для ударов по территории России "изменит природу конфликта", и это будет расценено как прямое участие стран НАТО в войне в Украине. Он пригрозил, что это вызовет "ответную реакцию" Москвы.

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