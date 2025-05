Путин сделал ставку на свою "теорию победы": в ISW объяснили, возможны ли эффективные переговоры

Российский диктатор Владимир Путин продолжает демонстрировать готовность достичь своих целей военным путем, посредством продолжительной войны против Украины. Такой, в ходе которой войска РФ будут бесконечно вести ползучее продвижение, "заставляя" Запад отказаться от представления военной помощи, а Киев – от усилий по мобилизации.

По оценкам аналитиков, в такой стратегии заключается вся "теория победы" Путина, и подтолкнуть его к трудному решению пойти на эффективные переговоры могут действия украинских Силы обороны. Об этом сообщает Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Ранее один из источников агентства Reuters предположил, что кремлевский диктатор попытается использовать военные победы, чтобы показать Украине и Европе, что "завтрашний мир будет еще более болезненным", если сам он не сможет обеспечить желаемые им условия мирного соглашения.

Источник отметил, что Путин воспользуется любыми тактическими возможностями на поле боя, чтобы его войска продвинулись как можно дальше на территории Украины. Кроме того, диктатор считает, что Россия может сражаться на фронте годами, несмотря на любые санкции или другие экономические меры, которые Запад может применить к ней в будущем.

"ISW давно оценил, что Путин придерживается "теории победы", которая предполагает, что российские войска смогут продолжать ползучее продвижение бесконечно и превзойти, преодолеть западную военную помощь Украине и собственные усилия Киева по мобилизации", – напомнили аналитики.

Они предполагают, что оккупанты смогут продолжать свою нынешнюю тактику, которая приводит к постепенному, медленному продвижению, пока Россия способна восполнять потери на передовой.

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 28 мая заявил, якобы с начала 2025 года в российские воинские части прибыло почти 175 000 человек и что более 14 000 из них присоединились к "добровольческим" отрядам, а это в общей сложности составляет примерно 1285 человек в день. Он также повторил заявление Путина от 13 мая о том, что ежемесячно в российскую армию "добровольно вступают от 50 000 до 60 000 человек".

"Заявленный Путиным уровень вербовки заметно выше, чем у Медведева, и ISW не может независимо проверить эти заявления. Отчеты Генштаба Вооруженных сил Украины о ежедневных потерях России указывают на то, что в январе 2025 года ее потери составляли 1550 человек в день, в феврале – 1261, в марте – 1312, в апреле – 1219, а также 1140 человек в день между 1 и 28 мая", – говорится в сводке.

Так, заявление Медведева от 28 мая, якобы 175 000 солдат присоединились к воинским частям РФ с января 2025-го, указывает на то, что Россия пополняет свои части примерно в соотношении один к одному по отношению к уровню своих потерь.

Учитывая эти данные, аналитики Института изучения войны продолжают оценивать, что разбить эту "теорию победы" Путина способны Силы обороны Украины.

"Украинские силы, поддерживаемые западной военной помощью, могут нанести России более высокие потери личного состава на поле боя, что может подтолкнуть Путина к принятию трудных решений и заставить его вступить в добросовестные переговоры о прекращении войны", – считают в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина призвала Россию немедленно передать "меморандум" со своими предложениями по прекращению огня, а не ждать новой встречи в Стамбуле 2 июня, как предложила страна-агрессор, уже нарушившая собственные "предложения" массированными атаками. Министр иностранных дел Андрей Сибига подчеркнул, что документ, отражающий украинскую позицию, уже передан Кремлю.

