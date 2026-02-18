Военная разведка нескольких западных стран недавно заявила, что глава Кремля Владимир Путин считает, что Россия побеждает в войне с Украиной. По их мнению, диктатор убежден, что даже если понадобится от 18 месяцев до двух лет, чтобы оккупировать Донецкую и Луганскую области, удары по энергетической инфраструктуре и гражданским домам в Украине, обеспечивают ему больше рычагов влияния.

Об этом пишет газета The New York Times. Там подчеркнули, что во время переговоров в Женеве спецпосланники Белого дома Стив Уиткофф и Джаред Кушнер пообщались как с российскими, так и с украинскими делегатами.

Что известно

Близкий к Кремлю чиновник сообщил, что в Москве оценили "теплоту и энтузиазм" Уиткоффа относительно переговоров, даже если они иногда сомневались в его надежности как посланника. Однако, как говорят СМИ, вероятно, он был новичком в вопросах, которые разделяют Вашингтон и Москву, и сначалане привлекал к своим переговорам никаких других американских экспертов.

Издание пишет, что как Уиткофф, так и Кушнер "говорят на языке составителей соглашений" и "не тратят много времени на лекции по правам человека или развитию демократии". И нередко их собеседники по дипломатическим вопросам тесно связаны с деловыми соглашениями, которые ведут семьи Трампа и Уиткоффа.

"Некоторые страны действительно приветствуют эту неформальную структуру в Белом доме Трампа. Но я не видела, чтобы кто-то был чрезвычайно поражен дипломатическими способностями нынешней команды", – сказала научный сотрудник Брукингского института в Вашингтоне Асли Айдинтасбас.

Роль Кушнера в переговорах

В Кремле, как пишет издание, оценивают более организованный и структурированный подход Кушнера и иногда называли их обоих "Уиткофф и Зяткофф", из-за брака Кушнера с дочерью Трампа, Иванкой. Сам Кушнер в октябрьском интервью 2025 года говорил, что подход к дипломатии, который используют он и Уиткофф, базируется на том, чтобы быть "ребятами, которые заключают сделки" для "понимания людей". Но при этом, как отмечается, у Кушнера нет официальной государственной должности, в отличие от Уиткоффа.

Сторонники Трампа считают Уиткоффа и Кушнера идеальными переговорщиками, отчасти потому, что, по их словам, "их личное богатство делает их более устойчивыми к коррупционному влиянию". Однако они оба сталкиваются с вопросами об очевидном конфликте интересов.

Прогнозы конца войны в Украине

В минувшие выходные на Мюнхенской конференции несколько участников переговоров по войне в Украине неоднократно заявляли, что Россия имеет мало убедительных причин для подписания соглашения, пишет издание.

В случае с Россией и Украиной Дональд Трамп замедлил военное давление, прекратив прямые поставки оружия Украине, которые происходили во времена своего предшественника Джо Байдена, и нанес жесткие действия против российского теневого флота, что усиливает глубокие экономические проблемы Москвы даже несмотря на то, чтоБелый дом выдвигает идеи по инвестициям США в Россию, если мирный договор будет заключен.

Западные аналитики, в свою очередь, прогнозируют, что Путин все еще может подписать такой документ, особенно если он обеспечит далеко идущее сближение с США и вывод ВСУ из Донецкой области. Трамп, как говорится в материале, эпизодически жаловался, что Москва "подвешивает" его, и в прошлом году обвинял в этом как украинцев, так и россиян, а затем снова украинцев в чрезмерной непоколебимости на переговорах. Теперь он обвиняет президента Украины Владимира Зеленского, намекая, что Киев не признал факт, что Россия является крупной ядерной державой.

Напомним, ранее госсекретарь США Марко Рубио провел встречу с министрами иностранных дел стран G7 на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Политик подчеркнул, что Вашингтон не намерен выходить из переговоров о конце войны Украины и России.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Госдепа заявлял, что подписание мирного соглашения между Киевом и Москвой сводится к фундаментальным вопросам, на которые трудно дать однозначный ответ. Сейчас, по его словам, нужно понять, действительно ли Кремль готов закончить войну.

