Российская ложь о расширении НАТО как "причине" агрессии против Украины не выдерживает критики. Особенно, если сравнить ее со словами самого Владимира Путина от 2004 года.

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Об этом советник главы МИД Георгий Тихий написал в соцсети Х, приведя скриншот статьи от 8 апреля 2004 года. Он отметил, что именно архив Кремля разоблачает лицемерие.

В этом скриншоте Путин приветствует Генерального секретаря НАТО в Москве (тогда этот пост занимал Яап де Хооп Схеффер, – OBOZ.ua), заявляя, что "каждая страна имеет право выбрать вариант, который она считает наиболее эффективным для обеспечения собственной безопасности".

"Путин также надеялся, что расширение НАТО укрепит доверие в Европе и во всём мире. Но перенесемся в сегодняшний день, и тот же Путин говорит о том, что Россию "обмануло" расширение Альянса, которое, вероятно, представляет угрозу для России", – добавляет дипломат.

Тихий в очередной раз обращает внимание на то, что Путин — патологический лжец, который пытается переписать историю и оправдать свою имперскую захватническую войну. А его любимая пропагандистская сказка России об "обещаниях" НАТО Москве в 1990 году не двигаться на восток также неоднократно опровергалась, в частности Горбачевым, тогдашним советским лидером.

"Правда кристально ясна: расширение НАТО никогда не представляло реальной угрозы для России. Оно лишь лишало Москву возможности завоевывать суверенные европейские страны", – добавил Тихий.

По его мнению, именно против этого Путин на самом деле протестует. И это всегда было движущей силой желания стран Центральной и Восточной Европы вступить в НАТО.

"Защитить своих детей от войны России и попыток колониального господства. Имейте это в виду в следующий раз, когда услышите Путина или кого-то другого, как он говорит о том, что НАТО "провоцирует" Россию на нападение на своих соседей", – резюмировал свое сообщение дипломат.

Ранее российский диктатор Владимир Путин снова выступил с противоречивыми заявлениями, на этот раз – во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме. На пресс-конференции глава Кремля назвал "невероятной ложью" информацию о возможном нападении России на страны Европы или НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что решения саммита в Гааге будут важными для Североатлантического альянса и для Украины. Они будут основываться на выводах саммита в Вашингтоне 2024 года, который определил необратимость Украины на пути к членству.

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