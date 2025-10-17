Уважаемые господа.

Прогнозов обычно не делаю, но сегодня исключение.

1. Переговоры в Будапеште (если они все же состоятся, это большой вопрос) завершатся так же ничем, как и переговоры на Аляске. Путин снова пытается затянуть время переговорами в надежде на то, что вот-вот мы посыплемся. Но мы не посыплемся.

2. Дуже імовірно, що після цього нам дадуть Томагавки.

3. У такому разі будуть удари Томагавками по Москві і не лише. Це не означатиме перемогу у війні. Але це важливо символічно, психологічно та з точку зору наших можливостей для ударів відплати.

4. Путін розуміє, що без того, що він може продати як свою перемогу у війні — все його правління та спадщина — абсурдне криваве лайно. А збереження мілітаризованої та незалежної України — це що завгодно, але не перемога для нього. Московити обожнюють тиранів і садистів, якщо вони виграють війни. Як Сталіна. І зневажають та розстрілюють у підвалах правителів, які війни програють. Як Ніколая ІІ. Путін це добре знає. Тому нічого не зміниться — він вже зробив свою фінальну ставку.

5. Сьогодні непоганий ранок у нашій зоні відповідальності. Більше 10 лише підтверджених знищень ворожої штурмової піхоти. Працюємо далі.