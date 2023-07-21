'Путин верит, что сможет пережить Украину:' Блинкен сформулировал главную проблему развязанной Россией войны

Чтобы добиться изменения позиции России по установлению мира в Украине, необходимо сосредоточиться на решении фундаментальных проблем. Это включает в себя убеждение Путина в том, что его режим не способен выжить в условиях продолжающегося конфликта с Украиной и её союзниками.

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Об этом заявил в пятницу во время Форума Aspen государственный секретарь США Энтони Блинкен. Если в этом плане произойдут изменения в голове Путина, то, возможно, РФ изменит свою позицию.

"Фундаментальная проблема состоит в том, что президент Путин верит, продолжает верить, что он может пережить Украину, может пережить всех, кто поддерживает Украину. Крайне важно, чтобы мы убедили его в обратном", – отметил глава американской дипломатии.

В связи с этим, было особо отмечено, что поддержка со стороны многих стран, включая страны G7, играет важную роль. На встрече в Вильнюсе была подтверждена готовность международного сообщества принять долгосрочные обязательства по обеспечению безопасности Украины и предоставить помощь в развитии её обороноспособности. Это направлено на предотвращение возможности России вернуться в будущем с планами новой агрессии.

"Это посылает очень мощный месседж Владимиру Путину, что мы никуда не уйдем. Украина никуда не денется и будет иметь средства для защиты", – подчеркнул Блинкен.

Он отметил, что если в этом плане произойдут изменения в голове Путина, то, возможно, РФ изменит свою позицию.

"Сейчас мы этого не видим", – отметил госсекретарь США.

Как сообщал OBOZREVATEL, государственный секретарь США Энтони Блинкен сказал, что Вашингтон внимательно следит за ситуацией вокруг поврежденного Крымского моста, где утром 17 июля прогремели взрывы. Он отметил, что Украина сама решает, как вести войну.