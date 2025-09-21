Путин верит в победу над Украиной. Как этого не допустить? Интервью с израильским экспертом Шарпом

Осень и зима на фронте обещают быть очень тяжелыми: страна-агрессор Россия продолжит наступательные действия, используя численное превосходство и постепенное наращивание резервов. Погодные условия могут усложнить применение дронов и техники, но не изменят общей стратегии врага, который избрал тактику постоянного продавливания. Основные угрозы — Купянск, направление Лиман–Славянск–Краматорск, Константиновка и особенно Покровск, который рассматривается как приоритет для Москвы в ближайшие месяцы.

Глава Кремля Владимир Путин начинал войну с целью ликвидации украинской государственности и захвата больших территорий. Сегодня он продолжает надеяться, что сложатся обстоятельства, позволяющие осуществить эту мечту. В частности, он рассчитывает, что у Украины ресурсов меньше, и действует, исходя из этого расчета. Запорожская АЭС остается важным фактором давления оккупанта, однако Кремль не спешит активно разыгрывать "ядерную карту", хотя периодически использует эту тему в качестве инструмента шантажа.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал израильский военный обозреватель Давид Шарп.

– Очевидно, что переговорные условия, позиции США и Европы во многом зависят от ситуации на фронте, от успеха или неуспеха армии РФ. Недавно Трамп заявил, что президенту Зеленскому "придется пойти на соглашение". Вероятно, он имеет в виду сдачу 6 тысяч квадратных километров в Донецкой области, которые требует Путин и которые оккупационная армия не смогла захватить. По вашему мнению, насколько эти аппетиты могли бы уменьшиться, если бы уже в ближайшее время Европа оказала Украине по-настоящему существенную военную помощь?

– Конечно же, все взаимосвязано. Объемы помощи Украине со стороны Соединенных Штатов и со стороны Европы с самого начала войны и в нынешний момент прямо влияют на ситуацию на фронте. Естественно, были бы больше объемы, были бы более своевременные поставки, все было бы иначе. Я сейчас не говорю о каких-то фантазиях. Я говорю о неких довольно реалистичных вещах, но, если бы они делались быстрее и эффективнее, ситуация была бы лучше, возможно, намного лучше.

Но есть и другие составляющие. Есть также действия украинского командования, есть субъективные проблемы украинцев, дефицит пехоты. Если будут поставлены 100 дополнительных танков, это все равно не компенсирует дефицит пехоты. Поэтому все на самом деле сложнее.

Что касается возможного увеличения поставок, то тут важно понять, что американцы могли бы при желании существенно увеличить помощь, у них есть такая возможность. Возможности Европы несколько меньше, и финансовые, и производственные, которые ещё не выросли достаточным образом. Это накладывает объективные ограничения. Но, естественно, они могли бы поставлять Украине больше, все в итоге упирается в приоритет. Каждая страна исходит из своих интересов.

Если в некой стране X считают, что Украине надо помогать, но это не наша приоритетнейшая задача, это не наша война, то в этом случае и соответственные результаты. И наоборот, есть те, кто понимают, что для них российская угроза супер актуальна, что, разделавшись с Украиной, россияне могут взяться за них, а может быть и одновременно. В любом случае Россия для них – это самая существенная угроза, поэтому они действуют, пытаются инициировать что-то и помогать по мере своих возможностей. Коме стран Балтии и Финляндии в какой-то мере можно говорить и о Польше, но у Польши своя игра.

По поводу заявлений касательно возможных уступок. Прежде всего, заставить Украину подписать сделку никто не может. Другое дело, что американцы могут чисто теоретически не только не нарастить помощь, но и урезать то, что они дают в рамках решений Байдена. Они также теоретически могут отказаться продавать утвержденные пакеты оружия для Украины европейцам. В этом случае Украине станет хуже, хотя я считаю, что они этого не сделают.

Что касается ситуации на фронте, то противник медленно, с подчистками, но все же тихонько продвигается в Донецкой области. И в некоторых случаях есть угроза, что произойдет локальное обрушение фронта, и тогда продвижение будет быстрее.

Возможно, США исходят из того, что если президент Зеленский не пойдет на компромисс, то, вероятно, за какое-то время Россия продвинется дальше и, может быть, даже сама захватит эту территорию и потребует от Украины договора на худших условиях, чем сейчас.

Таким образом, в случае, если бы американская помощь была выше европейской и кое-какие решения были бы приняты в Украине, касающиеся мобилизации, комплектования, сугубо военных действий, то перспективы российской армии существенно продвинуться на Донбассе существенно бы снизились.

Сегодня у них есть постепенное продвижение благодаря методу продавливания, есть риски захвата тех или иных городов. Мы говорим про Купянск, хотя это не совсем Донбасс, про наступление со стороны Лимана на Славянск и Краматорск, про Константиновку и Покровск. Здесь есть серьезная или очень серьезная угроза, идут очень упорные бои.

В ближайшие несколько месяцев Россия попытается кое-что захватить, как минимум, Покровск. По всей видимости, это стоит у них как приоритет на повестке дня.

Но что касается территорий, то, как я понимаю, гипотетические договоренности о прекращении огня предусматривали, кроме гарантий и всего остального, что-то близкое к линии фронта. Причем американцы предполагали, что из Сумской и Харьковской области Россия уйдет. Россия, однако, требует большего. В любом случае мы помним, что Путин начинал эту войну с целью ликвидации украинской государственности и захвата очень большой территории. Поэтому в душе он надеется, что будут те или иные расклады, которые позволят ему захватить как можно больше.

И поэтому на данный момент, чувствуя определенный запас прочности, он не готов. Считая, что у Украины запаса прочности меньше, он действует соответствующим образом.

– Президент Зеленский заявил, что ситуация у оккупационной армии хуже, чем они ожидали. По его словам, Путин может не осознавать этого, поскольку ему предоставляют приукрашенную информацию, "но в какой-то момент он все увидит". Кроме того, Зеленский сказал, что Россия готовит на осень еще две наступательные кампании. Как вы думаете, почему они так спешат? Может ли активность противника пойти на спад, например, после Нового года?

– У меня нет причин считать, что им кажется конкретно на линии фронта, что у них дела лучше, чем они есть на самом деле. На каких-то микроуровнях некоторые командиры низшего звена могут докладывать, что захвачено село, хотя на самом деле это не так. Но на уровне макро они понимают, где находятся.

Единственное, что я не могу знать по поводу докладов и их понимания перспектив. Возможно, у них видят перспективы истощения Украины в какой-то более радостной для себя форме, чем это есть на самом деле. Такое ощущение иногда появляется. То, что они начинали большую войну на ложных предпосылках, абсолютно не понимая, с чем они встретятся, поэтому планы и рассыпались.

Однако мы видим, что на протяжении войны они адаптировались. Они стали гораздо более реалистично подходить к делу. Я могу констатировать, что последние их наступления пошли хуже и медленнее, чем планировалось. Это видно по ряду шагов. Потери были тяжелые, не знаю, в рамках запланированных или нет. Но я не вижу, что кто-то собирается куда-то торопиться.

Весенняя и летняя фазы наступления, по большому счету, немногим отличались от всего того, что было с осени 2023 года. Некая их стратегия предусматривает постоянное давление на ряде мест – небольшими силами, но постоянное, хотя иногда происходит концентрация сил на отдельном участке и прилагаются усилия особые. Яркий пример – это наступление на Авдеевку.

Так что в общем и целом последние месяцы все шло по одному сценарию – давление, поиск слабых мест, и если такие места находятся, то достаточно быстрое продвижение и далее снова то же самое. Поэтому, на мой взгляд, осенью будут продолжаться ровно те же попытки, что продолжались летом. Пока у России хватает подкрепления с точки зрения личного состава, пока им удается набирать больше или не меньше, чем они теряют, они могут в этом же темпе продолжать наступать и даже чуть-чуть наращивать свои группировки и резервы. И, скорее всего, мы увидим эти действия на традиционных участках. Будут интенсивные боевые действия в течение нескольких месяцев с попытками захвата существенных населенных пунктов и создания угрозы Славянско-Краматорской агломерации.

Естественно, погода наложит свои отпечатки. Ливневые дожди в тех или иных местах могут остановить либо притормозить боевые действия. Дожди и туман не способствуют применению мелких дронов. В таком случае могут исчезнуть преимущества, которые были раньше, и наоборот, появиться новые. В целом ожидается очень тяжелая осень, и наступательные действия продолжатся.

– Враг снова активизировался в районе Запорожской АЭС. МАГАТЭ сообщают об отстрелах и черном дыме. Считаете ли вы, что Путину сегодня есть смысл разыгрывать эту ядерную карту?

– Я не знаю, их логика носит специфический характер. В принципе ядерная карта так или иначе периодически разыгрывается, но в плане применения Россией возможного применения тактического или нетактического ядерного оружия. Если бы они считали, что есть угроза потери АЭС, угроза освобождения украинцами, то думаю, что эта карта разыгрывалась бы активно. Сегодня в этих местах угрозы украинского наступления они не чувствуют, даже наоборот, есть намеки на дальнейшие наступательные действия России на Запорожском направлении.

Запорожская АЭС продолжает оставаться важным фактором, но я не вижу явных причин, почему что-то особенное в этом плане должно случиться в ближайшее время.