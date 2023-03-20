Путин заявил, что планирует обсудить с Си Цзиньпином китайский ''мирный план''

Глава КНР Си Цзиньпин в понедельник, 20 марта, прибыл в Кремль и встретился с президентом страны-агрессора России. Его "визит дружбы, сотрудничества и мира" состоялся через несколько недель после того, как Пекин обнародовал "мирный план" по прекращению войны РФ против Украины. В ходе встречи с лидером Поднебесной российский диктатор заявил, что внимательно ознакомился с этим документом.

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В сети появилось видео публичной части встречи Си Цзиньпина с Путиным. Президент РФ заявил, что готов обсудить китайские мирные инициативы.

Российский диктатор в очередной раз дал понять, что стремится к переговорам с Украиной. По его словам, он "открыт для переговорного процесса"

"Знаю, что вы лично и все наши китайские друзья уделяют развитию российско-китайских отношений большое внимание, занимают справедливую взвешенную позицию по поводу большинства актуальных международных проблем. Мы внимательно ознакомились с вашими предложениями по урегулированию острого кризиса в Украине. Конечно, у нас будет возможность обсудить это вопрос. Знаем, что вы исходите из принципов справедливости и соблюдения основных положений международного права, неделимой безопасности для всех стран. Вы также в курсе, что мы всегда открыты для переговорного процесса. Мы обсудим все эти вопросы, в том числе и ваши инициативы, к которым мы относимся, без сомнения, с уважением", – сказал Путин.

Как видно из кадров, во время речи Путина Си Цзиньпин со спокойной улыбкой смотрел в глаза российскому диктатору. Последний же нервно потирал кресло и дергал ногой. Примечательно, что Путин избегал смотреть в глаза лидеру Китая, говорил, покусывая губу и глядя куда-то в пол.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 марта Си Цзиньпин прибыл в Кремль и провел встречу с Путиным. Путин начал с лести в адрес главы КНР и называл его "дорогим другом".