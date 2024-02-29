Путин заявил об использовании ракет 'Циркон' против Украины

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что российские оккупационные войска применяли "в бою" ракеты 3М22 "Циркон". По данным же экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, 7 февраля Россия нанесла удар по Киеву этой гиперзвуковой ракетой.

Заявление об использовании "Циркона" Путин сделал во время выступления с посланием Федеральному собранию. Таким образом, он также признал, что РФ била по Украине этими ракетами.

По словам диктатора, "гиперзвуковой комплекс морского базирования" "Циркон" уже находится на вооружении оккупантов.

"В бою уже применялся ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования Циркон, эта система уже в строю", - заявил Путин.

Ранее специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертов после проведенных исследований первыми официально сообщили, что 7 февраля во время удара по Украине РФ применила ракеты "Циркон".

"Действительно есть факт использования ракеты 3М22 "Циркон". Об этом свидетельствует маркировка на частях и обломках, идентификация узлов и деталей, особенности соответствующего типа оружия", – сообщил директор этого института Александр Рувин.

Он пояснил, что российские ракеты имеют детали, которые могут использоваться в нескольких типах изделий, тогда как другие узлы предназначены только для конкретных моделей.

Рувин отметил, что микроэлектроника ракеты почти полностью уничтожена, что усложняет ее анализ. Но даже имеющиеся данные позволяют утверждать, что ракета не соответствует установленным техническим параметрам.

Что известно о российской ракете "Циркон"?

Ракета 3М22 "Циркон" является российской гиперзвуковой противокорабельной ракетой, предназначенной для замены тяжелой противокорабельной ракеты П-700, разработанной в 70-80-х годах прошлого века.

Относительно технических характеристик "Циркона" информация почти отсутствует, но из того, что было объявлено самими россиянами, известно следующее:

дальность удара – от 600 до 1000 километров;

скорость полета – до девяти махов;

масса боевой части – от 300 до 400 килограммов;

длина – от 8 до 10 метров;

двигатель – двухступенчатый (первая степень – твердотопливный, второй – воздушно-реактивный).

Ракета может быть запущена как с кораблей, так и из наземного комплекса "Бастион". Кроме того, существует возможность запуска "Циркона" из подземного ракетного комплекса берегового базирования "Объект-100" в Крыму.

Диктатор Владимир Путин лично высоко оценивал это "супероружие" во время его презентации в 2019 году.

Стоит отметить, что в четверг, 29 февраля, в 11:00 по киевскому времени кремлевский лидер Владимир Путин начал свое выступление с посланием Федеральному собранию. В своей речи безумный диктатор ожидаемо заговорил о войне в Украине.

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