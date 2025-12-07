Путину нравится воевать, и это огромная проблема для его окружения. Интервью с Курносовой

Руководство страны-агрессора Россия разделилось во взглядах по вопросу войны в Украине. Фактически наибольшая проблема состоит в том, что кремлевскому диктатору Владимиру Путину нравится воевать, в то время как его окружение желает закончить войну и заняться собственным бизнесом. Именно этим и объясняются частые визиты в США не только главного российского переговорщика Кирилла Дмитриева, но и олигархов из окружения Путина.

Почему в Кремле до сих пор верят, что смогут выторговать себе выгодные условия мирного соглашения, несмотря на практическое отсутствие больших успехов на фронте? Там рассчитывают на то, что главу Белого дома Дональда Трампа удастся убедить в бизнес-интересе от сотрудничества с РФ, если руководство США не примет в расчет исторический контекст – тот факт, что все иностранные компании были выдавлены из РФ.

Единственной и по-настоящему надежной гарантией от ненападения России на Украину в будущем была и остается денацификация, демилитаризация и демократизация России, что возможно только при условии смены режима.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказала российская оппозиционерка Ольга Курносова.

– Накануне встречи Путина и Уиткоффа 2 декабря спикер Кремля Песков предупредил, что Россия не намерена вести переговоры "через СМИ". Он заявил, что будут опубликованы только кадры с начала встречи. Почему это событие настолько засекречено?

– Надо сказать, что мы все-таки видели примерно такую же картинку и в Майами, где проходила встреча представителей США и Украины. Нам показали комментарий Рубио и Умерова по ее окончании, но не было возможности задавать вопросы. Как мы видим, нет никакой информации о том, какие пункты сейчас обсуждаются, или она очень-очень скупая. В этом смысле Песков не сильно выбивается из общего контекста.

Видимо, после такого достаточно яркого обсуждения плана Трампа из 28 пунктов было принято общее решение сторон – больше никакие утечки в прессу не допускаются.

– Тем не менее зампред комитета по обороне Алексей Журавлев 1 декабря заявил, что между США и Россией ведутся "правильные переговоры", которые поставят Европу и Украину перед "свершившимся фактом". Как вы думаете, о чем именно может идти речь, о каких "подарках" агрессору?

– Все-таки давайте не будем забывать, что Алексей Журавлев вообще ни разу не был участником переговоров. Это просто депутат Госдумы, который пытается на этом попиариться. Его заявления всегда яркие, они достаточно известны, но не имеют никакого отношения к реалиям.

Ну а то, что любому кремлевскому деятелю будут нравиться формулировки "давайте поставим Европу на колени", ни для кого не секрет. Другой вопрос – возможна ли вообще хоть какая-то договоренность сегодня на сегодня. Я бы обращала внимание, скорее, не на депутата Журавлева, а на Путина, который в очередной раз решил выпендриться, надеть на себя военную форму, куда-то там сходить и нести ахинею про "рабоче-крестьянскую армию Украины" – на это я бы обратила внимание (во время посещения одного из пунктов управления 1 декабря Путин заявил, что "в основном армия ВСУ рабоче-крестьянская". – Ред.).

– Учитывая сегодняшнюю риторику Кремля, можно ли сделать вывод, что там рассчитывают либо на военное поражение Украины, либо на капитуляцию? За четыре года полномасштабной войны российская армия не смогла захватить даже Донецкую область. На чем базируется такая уверенность?

– На попытках разговаривать с Трампом на языке бизнес-интересов. Неслучайно туда ездил не только Кирилл Дмитриев. Как мы знаем, там высаживался целый десант из Ротенбергов, Ковальчуков и Тимченко. Они пытаются убедить Трампа в том, что с Россией можно делать хороший бизнес.

Другое дело, что, на мой взгляд, это просто смешно. При Путине сколько иностранных компаний было выдавлено из России, остались совершенно на бобах. Поэтому рассчитывать на то, что с Путиным можно делать бизнес в каком-то правовом поле – это означает не знать вообще никакого исторического контекста, не половцев с печенегами, а просто того, как ведет бизнес и политику Путин.

– Но как мы видим из заявлений Трампа, он, по всей видимости, не в курсе исторического контекста. Хорошая новость для всех нас – что президентский срок Трампа ограничен и через несколько лет ему придется уйти с поста президента США. Может ли быть, что Кремль спешит решить все свои глобальные вопросы, пока на посту президента Соединенных Штатов находится Трамп? И второй вопрос: как вы думаете, как будут вести себя дальше представители Кремля с американцами – бесконечно кормить завтраками, предлагать то, о чем вы сказали – какое-то совместное экономическое чудо, сваливать вину за непрекращение войны на Украину или что-то еще? Какой тактики они будут придерживаться?

– Проблема для Кремля в том, что Путину нравится воевать. И это самая главная проблема. Всем его приближенным уже хотелось бы закончить воевать и заняться, наконец, бизнесом. Собственно, поэтому они бегают в Америку, поэтому они пытаются договориться.

Но Путин по-прежнему напяливает на себя военную форму охранника из "Пятерочки" и с гордым видом вышагивает в ней. На самом деле это представляет большую проблему даже для его приближенных, потому что экономика в России все хуже и хуже. Сейчас они уже окончательно все прикрывают, пытаются даже закрыть ИП – индивидуальных предпринимателей, и всех загнать под драконовское налогообложение. В этом смысле долго России не продержаться. Но вопрос в том, насколько Путин это все понимает. Иногда кажется, что он вообще ничего не понимает.

– Неофициальные источники заявляют, якобы Герасимов настаивает на том, что ему нужно еще 500-600 тысяч мобилизованных, чтобы закончить войну на протяжении ближайших двух-трех лет. Считаете ли вы, что действительно может быть принято решение о всеобщей мобилизации либо о какой-то беспрецедентно масштабной мобилизации, опять же исходя из того, что вы уже сказали, – что Путину нравится воевать?

– Я считаю это очень маловероятным, потому что мобилизация – это то, что было бы очень плохо воспринято населением. В Кремле боятся проводить большую мобилизацию. Именно поэтому они пытаются искать вояк в разных странах – в Африке, в Азии, на Кубе – везде, где у них получается. Мне кажется, они усилят то, что уже делают, привлекая иностранных военных. Мы также видим, что призыв ужесточился, он стал круглогодичным, уже начинаются облавы. Но я не думаю, что в Кремле решатся на какую-то действительно массированную мобилизацию.

– Последний вопрос по поводу гарантий безопасности для Украины. Сегодня в публичном пространстве эта тема все больше обсуждается, в частности, очень много об этом говорит президент Зеленский. Во время визита во Францию он заявил о том, что Украине нужны гарантии, чтобы третьего вторжения Российской Федерации не было. Он также напомнил, что Россия всегда нарушала все договоры и срывать мир России очень легко. Как вы думаете, какие гарантии безопасности действительно на десятилетия закроют путь армии России в Украину, которые может принять Кремль?

– Тут, видите, у вас есть противоречие внутри вопроса. На мой взгляд, единственная гарантия безопасности для Украины – это денацификация России. Других не может быть.

Если приводить примеры, то что-то подобное происходило с Германией после Второй мировой войны. Предполагается достаточно глубокое переустройство страны – демилитаризация, демократизация самой России и так далее. Но, естественно, на такие меры Кремль никогда не пойдет. Значит, единственный способ – это сменить в России власть и вместе с Западом провести демилитаризацию. Других способов я не вижу.