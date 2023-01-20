ПВО на страже неба: украинские защитники показали видео уничтожения вражеского БПЛА ''Орлан-10''

Защитники Украины ежедневно показывают мастерство по уничтожению российских оккупантов и их военной техники. В сети показали, как воины ПВО уничтожили в небе беспилотник армии РФ.

Видео дня

Соответствующее видео опубликовал в четверг, 20 января, полковник Вооруженных сил Украины, блогер Анатолий Штефан "Штирлиц" на своем канале в Telegram. По его словам, украинские воины уничтожили российский дрон "Орлан 10" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Еще одно видео удачной работы воинов ПВО, уничтожение воздушной цели – Орлан-10. ПВО всегда на страже! Слава Украине и ее воинам", – написал "Штирлиц".

На видеозаписи виден удар по вражескому БПЛА – сначала он загорелся в небе, а затем начал падать. "Орлан-10" на войне в Украине оккупанты используют для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами. Угроза этих беспилотников для ВСУ в том, что у армии РФ их очень много. Однако украинские защитники их постоянно сбивают.

"Подрыв цели! Цель падает! Падает!" – слышны на видео радостные голоса защитников Украины.

Как отметил Штефан, "Орлан" российской армии сбили воины 1129 года зенитного ракетного Белоцерковского полка.

"31 год назад, 19 января, они принесли присягу на верность народу Украины и с тех пор считают этот день – Днем рождения полка. Они охраняют небо Украины!" – написал он.

На счету полка сотни сбитых вражеских ракет, которые могли принести в наши города смерть и разруху.

Как сообщал OBOZREVATEL, воины ВСУ показали, как устраивают "бавовну" российским оккупантам на Бахмутском направлении. Они применили против захватчиков мобильную РСЗО на базе пикапа.