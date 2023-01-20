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ПВО на страже неба: украинские защитники показали видео уничтожения вражеского БПЛА "Орлан-10"

Ольга Липич
War
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ПВО на страже неба: украинские защитники показали видео уничтожения вражеского БПЛА 'Орлан-10'

Защитники Украины ежедневно показывают мастерство по уничтожению российских оккупантов и их военной техники. В сети показали, как воины ПВО уничтожили в небе беспилотник армии РФ.

Видео дня

Соответствующее видео опубликовал в четверг, 20 января, полковник Вооруженных сил Украины, блогер Анатолий Штефан "Штирлиц" на своем канале в Telegram. По его словам, украинские воины уничтожили российский дрон "Орлан 10" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Еще одно видео удачной работы воинов ПВО, уничтожение воздушной цели – Орлан-10. ПВО всегда на страже! Слава Украине и ее воинам", – написал "Штирлиц".

На видеозаписи виден удар по вражескому БПЛА – сначала он загорелся в небе, а затем начал падать. "Орлан-10" на войне в Украине оккупанты используют для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами. Угроза этих беспилотников для ВСУ в том, что у армии РФ их очень много. Однако украинские защитники их постоянно сбивают.

"Подрыв цели! Цель падает! Падает!" – слышны на видео радостные голоса защитников Украины.

ПВО на страже неба: украинские защитники показали видео уничтожения вражеского БПЛА ''Орлан-10''
ПВО на страже неба: украинские защитники показали видео уничтожения вражеского БПЛА ''Орлан-10''

Как отметил Штефан, "Орлан" российской армии сбили воины 1129 года зенитного ракетного Белоцерковского полка.

"31 год назад, 19 января, они принесли присягу на верность народу Украины и с тех пор считают этот день – Днем рождения полка. Они охраняют небо Украины!" – написал он.

На счету полка сотни сбитых вражеских ракет, которые могли принести в наши города смерть и разруху.

Как сообщал OBOZREVATEL, воины ВСУ показали, как устраивают "бавовну" российским оккупантам на Бахмутском направлении. Они применили против захватчиков мобильную РСЗО на базе пикапа.

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