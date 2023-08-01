ПВО над Москвой не может защитить даже правительственные здания: СМИ указали на критические уязвимости РФ

Повторная атака дронов по району "Москва-Сити" показала, что системы противовоздушной обороны российской столицы не способны эффективно защищать даже правительственные постройки. Так, в ночь на вторник столичный район Москвы вторично за три дня был атакован беспилотниками.

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Об этом пишут российские СМИ. Как предполагает источник, вероятно, Украине удалось найти слабые места в ПВО Москвы и теперь обходить их.

Отметим, что городские власти Москвы утром 1 августа сообщили о новой атаке на столицу России. Беспилотник долетел до той же башни в "Москва-Сити", что и в прошлый раз. Известно, что в результате атаки был поврежден фасад 21-го этажа, информации о пострадавших нет.

Как отмечают российские СМИ, на 21-м этаже этой башни, куда попал беспилотник, расположено Министерство экономического развития.

Позже представители Министерства обороны РФ сообщили, что этот беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Также сообщалось, что российские ПВО сбили два других беспилотника в Московской области.

В то же время один российский милблогер поставил под сомнение сообщение от Минобороны РФ. Он отметил, что обычно если беспилотник попадает "не туда, куда хотел", он столкнется с верхушкой здания. В воскресенье было попадание на уровне пятого и шестого этажей.

Другой российский военный аналитик отметил, что серьезные повреждения внутри здания могут свидетельствовать о том, что в высотку прилетел не гражданский дрон со взрывным устройством, а "полноценный дрон-камикадзе". По его словам, это может быть украинский беспилотник "Бобер", который раньше могли применять при атаках на Москву.

В то же время примерно в 4 километрах юго-восточнее места попадания беспилотника расположен зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1" на крыше здания Министерства обороны. Этот комплекс предназначен для защиты от БПЛА, однако и в этот раз он не сбил беспилотник.

Как отмечается, для эффективной работы этого комплекса дрон должен быть выше "Панциря". В этом случае разница в высоте не очевидна. Беспилотник взорвался на 21-м этаже 42-этажного здания высотой 173 м, то есть примерно на уровне 85 м от земли. А "Панцирь" стоит на крыше 14-этажного здания.

Другой причиной, по которой дрон снова попал в то же место, может быть снижение эффективности работы российской противовоздушной обороны против украинских атак. Вооруженные силы Украины успешно совершают атаки благодаря детальному изучению расположения российских средств противовоздушной обороны, их устройств и тактики. Сейчас они используют полученные знания.

В прошлый раз беспилотник попал в это же здание в ночь с субботы на воскресенье. Тогда Минобороны также заявляли, что два БПЛА были подавлены системами РЭБ над "Москва-Сити".

Напомним, граждане России, ведущей войну против Украины, не прекращают требовать от власти полного "уничтожения украинцев". Очередным поводом для их истерики стали новые взрывы в столице РФ, в том числе падение дрона среди башен "Москва-Сити" 1 августа. Циничными словами "надо бомбить Банковую" в ответ жители страны-агрессора разбрасывались в местных чатах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 30 июля Москву якобы атаковали три "украинских беспилотника", один из которых российская противовоздушная оборона "уничтожила". Остальные два были "подавлены" и они "потерпели крах" на территории бизнес-центра "Москва-Сити", где вспыхнул пожар и был поврежден ряд этажей.

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