'ПВО нужно ежедневно': Зеленский отреагировал на удар РФ по больнице в Киеве и обратился к партнерам

Президент Владимир Зеленский отреагировал на российскую атаку по больнице в Киеве, которая произошла в ночь на 5 января. Он отметил, что оккупанты умеют воевать только с объектами, которые спасают и обеспечивают жизнь людей.

Украинский лидер в очередной раз обратился к партнерам с просьбой обеспечить наши города ПВО и выделить средства на оборудование для энергетики. Детали он сообщил в своем Telegram-канале.

"Сегодня ночью российская армия победила еще одну больницу – в Киеве – с действующим стационаром. Пациентов пришлось эвакуировать. Есть пострадавшие. К сожалению, один человек погиб. Мои соболезнования родным. Всем, кому необходимо, оказывают помощь", – написал глава государства.

Россия не прекращает обстрелы

Зеленский заверил, что украинцы восстановят медицинское учреждение, ведь они "всегда восстанавливают то, что разрушено".

Он отметил, что ночью российские захватчики запустили по Украине 165 ударных беспилотников, среди которых – около сотни "Шахедов". В настоящее время все необходимые службы восстанавливают поврежденные объекты в ряде областей.

Помощь партнеров важна

Глава государства подчеркнул, что союзники должны усилить помощь Украине.

"И обязательно надо не забывать нашим партнерам, что ПВО нужна ежедневно, средства на производство дронов-перехватчиков – ежедневно, оборудование для энергетики – ежедневно", – говорится в сообщении.

Зеленский анонсировал новые переговоры с европейскими и американскими представителями на этой неделе, "чтобы Украина была с необходимой помощью". Он также поблагодарил всех, кто поддерживает нашу страну и людей.

Что предшествовало

В ночь на 5 января российские войска атаковали Киев дронами. В Оболонском районе столицы, в результате атаки, вспыхнул пожар в частной клинике, зафиксированы разрушения, известно об одном погибшем, еще по меньшей мере четверо пострадали. На момент атаки в здании находилось около 70 человек, в том числе 26 пациентов: 16 из них перевезли в коммунальные больницы города.

Как писал OBOZ.UA, также ночью российские войска устроили очередную массированную атаку на Киевскую область. Враг бил по жилым домам и объектам критической инфраструктуры в как минимум трех районах региона.

