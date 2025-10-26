'Пять уровней защиты': в сети обнародовали карту известных позиций ПВО вокруг Москвы

Страна-агрессор Россия, стремясь защитить свою столицу от атак украинских дронов, создала вокруг нее эшелонированную систему противовоздушной обороны. Она состоит из пяти уровней защиты.

Осинтеры собрали информацию о кругах средств ПВО вокруг Москвы. Они создали карту, на которой можно увидеть, как РФ наращивает защиту своей столицы.

Желтым цветом обозначены позиции, где установлены самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1"; зеленым – пандусы и свалки с различными системами "Панцирь" на них; красным – зенитные ракетные комплексы С-300 и С-400.

Синим цветом обозначено расположение российских радиотехнических полков, а именно радаров для обнаружения воздушных целей; оранжевым – вероятно, новое кольцо ПВО радиусом 50 км с "Панцирями". Информация о последних требует подтверждения.

На карте можно увидеть фотодоказательства наращивания россиянами количества средств ПВО, которые должны защищать Москву.

Как сообщал OBOZ.UA, в Тульской области РФ утро 26 октября выдалось шумным: в регионе объявили "дроновую опасность". Местные жители утверждают, что начиная с 5 часов утра слышали по меньшей мере десять взрывов.

