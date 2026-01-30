'Пытались инфильтрироваться': оккупанты не имеют значительного продвижения возле Грабовского на Сумщине, – Трегубов

Российские войска не достигли существенного продвижения в районе села Грабовское Сумской области, несмотря на активные попытки закрепиться и продвинуться вперед. Информация о якобы значительном прорыве противника, которая распространялась в отдельных мониторинговых ресурсах, не подтвердилась.

Об этом в телеэфире сообщил начальник управления коммуникации Группировки объединенных сил Виктор Трегубов. Информацию обнародовало агентство Укринформ.

По словам Виктора Трегубова, российские подразделения действительно присутствуют в районе Грабовского и пытаются закрепиться, однако говорить о серьезном тактическом продвижении оснований нет. Он отметил, что лично проверил данные о якобы масштабном движении врага, которые появились утром, и они не соответствуют действительности.

Отдельные вражеские группы пытались осуществить инфильтрационные действия в направлении населенного пункта Рясное, который расположен непосредственно за Грабовским. Все эти попытки были безуспешными и не привели к изменению оперативной обстановки.

В то же время Трегубов признал, что присутствие российских военных в самом Грабовском остается проблемным и создает напряженную ситуацию на этом участке фронта. По его словам, Силы обороны контролируют развитие событий и реагируют на все действия противника.

По данным Генштаба, только за прошедшие сутки на фронте произошло 279 боевых столкновений, что свидетельствует о высокой интенсивности боевых действий вдоль всей линии соприкосновения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российские подразделения осуществили локальное проникновение в приграничное село Грабовское на Сумщине, однако дальнейшее продвижение сорвали украинские силы. Попытки атаковать позиции Сил обороны за пределами населенного пункта оказались безрезультатными. Ситуация находится под контролем пограничников и смежных подразделений.

